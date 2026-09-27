Büyükelçiden EPDK Kurul Üyesine: Fatma Betül Sayan Kaya'nın Ailesinde Kim Hangi Görevde?

Fon iddialarının ardından 26 Eylül akşamı AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından, ailesinin üstlendiği kamu görevleri de yeniden gündem oldu. 2015'te İstanbul milletvekili seçilen, 2016-2018 arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan Kaya, dört kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu.

Ailenin siyasetle bağı eskiye dayanıyor. Hürriyet'in 2016'daki haberine göre babası Ramazan Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski dostlarından bir avukat. Annesi Hatice Sayan da avukat ve AK Parti Kadın Kolları'nda aktif görev almış bir isim. Kaya'nın bakanlığı devraldığı törende selefi Sema Ramazanoğlu, görevi 'aziz dostum Hatice Hanım'ın kızı' olarak tanımladığı Kaya'ya devrettiğini söylemişti.

İşte Sayan ailesinde kim hangi görevde: