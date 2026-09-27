article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Büyükelçiden EPDK Kurul Üyesine: Fatma Betül Sayan Kaya'nın Ailesinde Kim Hangi Görevde?

Büyükelçiden EPDK Kurul Üyesine: Fatma Betül Sayan Kaya'nın Ailesinde Kim Hangi Görevde?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.09.2026 - 16:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fon iddialarının ardından 26 Eylül akşamı AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından, ailesinin üstlendiği kamu görevleri de yeniden gündem oldu. 2015'te İstanbul milletvekili seçilen, 2016-2018 arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan Kaya, dört kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu.

Ailenin siyasetle bağı eskiye dayanıyor. Hürriyet'in 2016'daki haberine göre babası Ramazan Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski dostlarından bir avukat. Annesi Hatice Sayan da avukat ve AK Parti Kadın Kolları'nda aktif görev almış bir isim. Kaya'nın bakanlığı devraldığı törende selefi Sema Ramazanoğlu, görevi 'aziz dostum Hatice Hanım'ın kızı' olarak tanımladığı Kaya'ya devrettiğini söylemişti.

İşte Sayan ailesinde kim hangi görevde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardeşi Ömer Fatih Sayan, 8 yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra Temmuz 2026'da EPDK Kurul Üyesi oldu.

Kardeşi Ömer Fatih Sayan, 8 yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra Temmuz 2026'da EPDK Kurul Üyesi oldu.

1977 doğumlu Ömer Fatih Sayan'ın kendi özgeçmişine göre kamudaki ilk önemli görevi, 2007-2014 arasındaki Başbakanlık müşavirliği. Ocak 2014'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kurul üyeliğine geçen Sayan, Ağustos 2015'te kurumun başkanı oldu ve bu görevi Temmuz 2018'e kadar sürdürdü.

Temmuz 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanan Sayan, bu süre boyunca Türk Telekom'da da görev aldı: Aralık 2018'den Haziran 2024'e kadar şirketin yönetim kurulu başkanıydı, ardından başkan yardımcılığına geçti.

4 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Bakan Yardımcılığı görevinden alınan Sayan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kurul üyeliğine atandı. Yerine Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından bu ay Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı.

Ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından bu ay Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı.

Ayşe Hilal Sayan Koytak kariyerine 2005'te AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda başladı. 2008-2014 arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanlığını yaptı, 2014'te Başbakanlık müşaviri oldu. 2016'da ise kardeşinin bakanlığını yürüttüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda vekâleten müsteşar yardımcısı olarak görev aldı.

Kasım 2017'de Kuveyt Büyükelçiliği'ne atanan Koytak, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Türkiye'nin bu ülkedeki ilk kadın büyükelçisiydi. Haziran 2022'de merkeze çekilen Koytak, Dışişleri Bakanlığı'nda Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak çalıştı.

25 Ekim 2024'te Bahreyn Büyükelçisi olarak atanan Koytak'ın yeni görevi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı: Koytak, Finlandiya Büyükelçiliği'ne atandı.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya akademisyen; kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İBB Meclis Üyesiydi.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya akademisyen; kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise bir dönem İBB Meclis Üyesiydi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2010'da evlendiği Dr. İlyas Kaya, çocuk ve ergen psikiyatristi. İstanbul Üniversitesi'nin akademik profil sistemine göre 2013'ten bu yana İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman olarak, 2018'den bu yana da doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Siyasi bir görevi bulunmayan İlyas Kaya'nın adı, son günlerde YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin öne sürdüğü borsa iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin iki çocuğu var.

Ailenin yerel siyasetteki ismi ise Nazmiye Sümeyye Sayan. Evrensel'in Mart 2017'deki haberine göre Sayan, o dönem AK Parti'den hem İBB hem de Fatih Belediye Meclisi üyesiydi. Sayan'ın 2014'te kurduğu eğitim ve medya danışmanlık şirketinin Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden iş alması, CHP'li meclis üyelerinin soru önergesine konu olmuştu.

İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Aydın ise o dönem, meclis üyelerine yalnızca kendi belediyelerinden iş alma yasağı bulunduğunu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden iş almakta bir sakınca olmadığını savunmuştu.

Kaya'nın oğlu ise 2024 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 352 öğrenciden biri oldu.

Kaya'nın oğlu ise 2024 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 352 öğrenciden biri oldu.

Aileyle ilgili sosyal medyada yeniden paylaşılan konulardan biri de Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlunun sınav başarısı. Kaya, 28 Haziran 2024'te sosyal medya hesabından oğlunun Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi olduğunu duyurmuş, bu gururun kendisini oğluna minnettar bıraktığını yazmıştı.

2 Haziran 2024'te yapılan sınava yaklaşık 993 bin öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlara göre bu öğrencilerden 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı; Kaya'nın oğlu da bu öğrenciler arasında yer aldı. Bir önceki yıl tam puan alan öğrenci sayısı 562'ydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın