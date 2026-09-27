Kimi Gece Kahve İçip Mışıl Mışıl Uyuyor, Kimi Sabahı Buluyor: Farkı Yaratan Gen Belli Oldu
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Akşam yemeğinden sonra iki fincan kahve içip yastığa başını koyar koymaz uyuyan biri mutlaka vardır çevrenizde. Aynı fincan, bir başkasını gece yarısına kadar tavanı izlemeye mahkûm edebiliyor. Uzmanlara göre bu farkın arkasında alışkanlıktan çok daha fazlası var: karaciğerimiz, genlerimiz ve hatta kullandığımız ilaçlar.
Kaynak: BBC Türkçe
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Kafein bize enerji vermiyor, sadece yorgunluğu gizliyor
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Kafeinin vücutta kalma süresi kişiden kişiye 6 ila 20 saat arasında değişiyor
Uzmanlar yatmadan en az 6 saat önce kafeini bırakmayı öneriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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