Kimi Gece Kahve İçip Mışıl Mışıl Uyuyor, Kimi Sabahı Buluyor: Farkı Yaratan Gen Belli Oldu

Kafein, dünyada en yaygın tüketilen psikoaktif madde unvanını açık ara elinde tutuyor. Her gün iki milyardan fazla fincan kahve içiliyor; buna kola, enerji içecekleri, çikolata, sakız ve sporcu takviyelerinden gelen kafein de ekleniyor. Türkiye'de sabah çayı ve öğleden sonra içilen Türk kahvesi de bu hesabın önemli bir parçası.

Uzmanlara göre kafein vücuda aslında ekstra enerji yüklemiyor. Gün boyunca beyinde biriken ve bize uyku hissi veren adenozin adlı kimyasalın etkisini bloke ederek yorgunluğu bir süreliğine maskeliyor. Bu sayede daha uyanık ve odaklı hissediyoruz. Ölçü kaçtığında ise tablo tersine dönüyor: Baş ağrısı, sinirlilik, kalp çarpıntısı ve uykusuz geceler kapıda.

Londra'da yaşayan 20 yaşındaki Emily, BBC'ye günde iki fincan kahve ve bir enerji içeceği tükettiğini, üstüne gece boyunca kola içse bile uykusunun kaçmadığını anlatıyor. Pek çok kişi içinse durum tam tersi; öğleden sonra içilen tek bir fincan bile etkisini gece saatlerine kadar sürdürebiliyor.