Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Gergin Saatler: Aziz Yıldırım Önce Tepki Gösterdi, Sonra İbra Etti
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Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, kulübün borçları ve önceki yönetim döneminde yapılan harcamalar üzerinden sert tartışmalara sahne oldu. Ülker Sports Arena'da yapılan toplantıda eski ve yeni yöneticiler karşılıklı açıklamalar yaptı, günün sonunda ise ibra oylaması tartışmalar arasında onaylandı.
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Kulübün toplam borcu 27,8 milyar lira.
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En-Nesyri ödemesi salonu karıştırdı.
Yıldırım kasadaki parayı açıkladı.
Bir yılda 611 milyon euro harcandı.
Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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