Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Gergin Saatler: Aziz Yıldırım Önce Tepki Gösterdi, Sonra İbra Etti

Kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, En-Nesyri'nin bonservisinin tamamının henüz ödenmediğini ve yaklaşık 6 milyon euro kaldığını belirterek FIFA'dan 15 Haziran'da gelen yazı üzerine ödemenin yapıldığını söyledi, önceki dönemde 8 milyon euronun nasıl kullanıldığının da açıklanmasını istedi. Sidiki Cherif'in satıldığını, bu transferden doğan yaklaşık 18 milyon euroluk yükümlülüğün elde edilecek gelirle karşılanacağını anlatan Yıldırım, kulübü bir yıl sonra şampiyon yaparak bırakacağını da söyledi. Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme! Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez! Bunu da bilsin herkes, öyle bir şey yok! Siz yönetim olarak suçlusunuz. Sizi ibra etmeyeceğim. Haydi beyler! Anonim şirkette de yapmayacağım. Fenerbahçe'nin parası çok! Şu anda 77 milyon euro kasada para var, haberiniz olsun!' dedi. Gelecek dönem gelirlerinin kullanımına ilişkin tüzük değişikliği yapılacağını da açıklayan Yıldırım, Ataşehir projesinden mart ya da nisan ayına kadar gelir beklemediklerini ekledi.