article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Gergin Saatler: Aziz Yıldırım Önce Tepki Gösterdi, Sonra İbra Etti

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Gergin Saatler: Aziz Yıldırım Önce Tepki Gösterdi, Sonra İbra Etti

Aziz Yıldırım futbol Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 16:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, kulübün borçları ve önceki yönetim döneminde yapılan harcamalar üzerinden sert tartışmalara sahne oldu. Ülker Sports Arena'da yapılan toplantıda eski ve yeni yöneticiler karşılıklı açıklamalar yaptı, günün sonunda ise ibra oylaması tartışmalar arasında onaylandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kulübün toplam borcu 27,8 milyar lira.

Kulübün toplam borcu 27,8 milyar lira.

Toplantının ilk bölümünde kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali tablosunu üyelerle paylaştı. Vodina'nın verdiği bilgilere göre Fenerbahçe'nin toplam varlıkları 26 milyar 422 milyon lira seviyesinde bulunurken kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 556 milyon lira olarak açıklandı. Böylece kulübün toplam yükümlülükleri 27 milyar 821 milyon liraya ulaştı, dönem zararı da hesaba katıldığında öz kaynakların eksi 1 milyar 399 milyon lira seviyesinde olduğu bildirildi. Genel kurulun gündeminin merkezinde de Sadettin Saran yönetiminin görev yaptığı dönemde kullanılan gelirler ve bu borç yükü yer aldı.

En-Nesyri ödemesi salonu karıştırdı.

En-Nesyri ödemesi salonu karıştırdı.

Saran döneminde genel sekreterlik görevini yürüten Orhan Demirel, kendi yönetimlerinin göreve geldiği sırada kulübün 190 milyon euroluk nakit açığı bulunduğunu savunarak bankalara olan borçların kapatıldığını, nakit akışını sürdürebilmek için arsalar ve sponsorluk gelirleri dahil gelecekte beklenen bazı gelirlerin kullanıldığını söyledi. Demirel, Musaba'nın bonservisinin 6 milyon euro, Guendouzi'nin 27 milyon 300 bin euro olduğunu, Sidiki Cherif için ise 20 milyon 900 bin euro ödendiğini açıkladı ve Kanté transferinde mali yükün ağırlıklı olarak oyuncunun maaşında olduğunu belirtti. Tansiyon, Demirel'in En-Nesyri için 2 milyon 850 bin euroluk bir ödeme bulunduğunu ve gelecek yıl 2 milyon 750 bin euro daha ödeneceğini söylemesiyle yükseldi. Bu sırada salondan tepki gösteren Aziz Yıldırım, En-Nesyri'den gelecek taksitlerin önceden kullanıldığını öne sürerken, Saran dönemi yöneticilerinden İlker Alkun herhangi bir paranın 'yenmediğini' söyleyerek konuşmanın tamamlanmasını istedi.

Yıldırım kasadaki parayı açıkladı.

Yıldırım kasadaki parayı açıkladı.

Kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, En-Nesyri'nin bonservisinin tamamının henüz ödenmediğini ve yaklaşık 6 milyon euro kaldığını belirterek FIFA'dan 15 Haziran'da gelen yazı üzerine ödemenin yapıldığını söyledi, önceki dönemde 8 milyon euronun nasıl kullanıldığının da açıklanmasını istedi. Sidiki Cherif'in satıldığını, bu transferden doğan yaklaşık 18 milyon euroluk yükümlülüğün elde edilecek gelirle karşılanacağını anlatan Yıldırım, kulübü bir yıl sonra şampiyon yaparak bırakacağını da söyledi. Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme! Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez! Bunu da bilsin herkes, öyle bir şey yok! Siz yönetim olarak suçlusunuz. Sizi ibra etmeyeceğim. Haydi beyler! Anonim şirkette de yapmayacağım. Fenerbahçe'nin parası çok! Şu anda 77 milyon euro kasada para var, haberiniz olsun!' dedi. Gelecek dönem gelirlerinin kullanımına ilişkin tüzük değişikliği yapılacağını da açıklayan Yıldırım, Ataşehir projesinden mart ya da nisan ayına kadar gelir beklemediklerini ekledi.

Bir yılda 611 milyon euro harcandı.

Bir yılda 611 milyon euro harcandı.

Söz alan Barış Göktürk, 2025-26 sezonunun mali tablolarının son derece ağır bir tablo ortaya koyduğunu savundu. Mayıs 2024 sonrasında kulübün borç yükünün arttığını, Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcama dönemlerinden birinin yaşandığını söyleyen Göktürk'e göre bir yılda yapılan toplam harcama 611 milyon euroya ulaştı ve kulüp yaklaşık 180 milyon euro açık verdi. Göktürk, Ataşehir ve Kayışdağı arazileriyle sermaye artışından yaklaşık 132 milyon euro kaynak sağlandığını, buna rağmen toplam borç yükünün azalmadığını belirtti.

Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda yönetim, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde Hazine'ye ait yaklaşık 14 bin 934 metrekarelik alanın satın alınması, Kadıköy'de Kenan Evren Lisesi olarak bilinen yaklaşık 13 bin 972 metrekarelik arazide Fenerbahçe Müzesi kurulması ve Maltepe'deki Futbol Akademisi gibi projeler için de yetki istedi. Chobani Stadyumu'nda kapasite artışı, COVE1907 isimli gayrimenkul projesi, Milli Piyango izniyle düzenlenmesi planlanan '120. Yıl Piyangosu' ve Medicana ile yapılan Fenerbahçe Üniversitesi sözleşmelerinin gerekirse dava yoluyla yeniden değerlendirilmesi de oylanan başlıklar arasındaydı. Toplantıya katılmayan Sadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin ibrası ise oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama öncesinde tutumunu değiştiren Yıldırım, 'Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizlerden de rica ediyorum' dedi ve Kanté ile ilgili 3 milyon euroluk bir ödemeyi eski yönetimin çözmesi gerektiğini hatırlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın