Yapay Zeka Matematiğin En Zor Problemlerini Çözüyor Ama Satrancı Hâlâ Çözemiyor: Peki Neden?

Satrançta 64 kare ve 32 taş bulunuyor, iki oyuncu da tahtadaki tüm bilgilere erişebiliyor. Buna rağmen olası hamle ve pozisyonların astronomik sayısı, oyunun matematiksel olarak tamamen çözülmesini imkânsız kılıyor. Wall Street Journal'ın aktardığına göre bilgisayarlar bugün dünya şampiyonu seviyesindeki oyuncuları yenebiliyor, ancak rakip ne yaparsa yapsın her zaman kazandıracak kusursuz bir stratejiyi ortaya koyamıyor. Daha basit oyunlarda tablo farklı. Damada bilgisayarlar kusursuz oynandığında sonucun iki taraf için de beraberlik olacağını belirleyebildi, Connect Four'da ise ilk hamleyi yapan bilgisayarın kaybetmesi ya da berabere kalması mümkün değil.