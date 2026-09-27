Yapay Zeka Matematiğin En Zor Problemlerini Çözüyor Ama Satrancı Hâlâ Çözemiyor: Peki Neden?
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Yapay zeka, matematikte insanları yıllarca uğraştıran problemleri çözebilecek seviyeye ulaştı. Kuralları net ve tahtası 64 kareden ibaret olan satrançta ise hâlâ her oyunu kazanmayı garanti eden bir strateji bulunamıyor. Üstelik makineler oyunu daraltıp çözmek yerine beklenmedik bir şey yapıyor.
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Olasılıklar astronomik boyutta.
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Yapay zeka seçenekleri artırdı.
Her şey Kasparov yenilgisiyle başladı.
Satranç artık bir test alanı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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