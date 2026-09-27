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Yapay Zeka Matematiğin En Zor Problemlerini Çözüyor Ama Satrancı Hâlâ Çözemiyor: Peki Neden?

Yapay Zeka Matematiğin En Zor Problemlerini Çözüyor Ama Satrancı Hâlâ Çözemiyor: Peki Neden?

Yapay Zeka satranç
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 16:34
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Yapay zeka, matematikte insanları yıllarca uğraştıran problemleri çözebilecek seviyeye ulaştı. Kuralları net ve tahtası 64 kareden ibaret olan satrançta ise hâlâ her oyunu kazanmayı garanti eden bir strateji bulunamıyor. Üstelik makineler oyunu daraltıp çözmek yerine beklenmedik bir şey yapıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Olasılıklar astronomik boyutta.

Olasılıklar astronomik boyutta.

Satrançta 64 kare ve 32 taş bulunuyor, iki oyuncu da tahtadaki tüm bilgilere erişebiliyor. Buna rağmen olası hamle ve pozisyonların astronomik sayısı, oyunun matematiksel olarak tamamen çözülmesini imkânsız kılıyor. Wall Street Journal'ın aktardığına göre bilgisayarlar bugün dünya şampiyonu seviyesindeki oyuncuları yenebiliyor, ancak rakip ne yaparsa yapsın her zaman kazandıracak kusursuz bir stratejiyi ortaya koyamıyor. Daha basit oyunlarda tablo farklı. Damada bilgisayarlar kusursuz oynandığında sonucun iki taraf için de beraberlik olacağını belirleyebildi, Connect Four'da ise ilk hamleyi yapan bilgisayarın kaybetmesi ya da berabere kalması mümkün değil.

Yapay zeka seçenekleri artırdı.

Yapay zeka seçenekleri artırdı.

Yapay zekanın satrançtaki etkisi insan oyuncuları yenmekle sınırlı kalmadı. Güçlü bilgisayarların yaptığı hesaplamalar, daha önce zayıf kabul edilen birçok hamlenin aslında oynanabilir olduğunu ortaya çıkardı. Böylece yapay zeka, satrançtaki güçlü hamlelerin sayısını azaltmak yerine artırdı ve oyundaki yaratıcılık alanını genişletti. Chess.com Baş Satranç Sorumlusu Danny Rensch de kuralları bilinmesine rağmen satrancın hâlâ çözülememesini oyunun karmaşıklığıyla açıklıyor.

Her şey Kasparov yenilgisiyle başladı.

Her şey Kasparov yenilgisiyle başladı.

Yapay zekanın satrançla ilişkisi 1990'larda bir dönüm noktasına ulaştı. Dünya şampiyonu Garry Kasparov, 1996'da IBM'in Deep Blue bilgisayarını yenmişti ancak 1997'deki rövanşta makineye mağlup oldu. Sonraki yıllarda şampiyonlar bilgisayarlarla çalışmaya başladı, bu da bazı oyuncuların oyununun mekanikleştiği ve satrancın yaratıcılığını kaybedebileceği yönünde endişelere yol açtı. Bugün ise Google'ın AlphaZero sisteminden geliştirilen açık kaynaklı Leela Chess Zero, oyunu insanlardan değil kendi kendine oynayarak öğreniyor. 4 milyardan fazla oyun oynayan Leela, dünyanın en güçlü satranç motorlarından biri hâline geldi. Araştırmacı Folkert Huizinga'ya göre sisteme insanlara ait kurallar ya da stratejiler aktarılmadı, motor oyunu sıfırdan öğrendi. Leela'nın analizleri, yüzyıllardır kötü bir tercih olarak görülen Damiano savunmasının doğru hamlelerle oynandığında kullanılabilir olduğunu da ortaya koydu. Huizinga, satrançta hâlâ keşfedilmemiş çok geniş bir alan bulunduğunu söylüyor.

Satranç artık bir test alanı.

Satranç artık bir test alanı.

OpenAI'nin uygulamalı araştırma ekibinin başındaki Boris Power, satrancı yapay zekanın akıl yürütme yeteneğini ölçmek için kullanıyor ve yeni ChatGPT modellerini değerlendirirken onlara satranç oynatıyor. Yeterince uzun düşünmelerine izin verildiğinde modeller sıfırdan bir satranç motoru yazıp şampiyon seviyesine ulaşabiliyor. Ancak hiçbir kod yazmadan, yalnızca kendi hesaplamalarıyla oynadıklarında performansları belirgin biçimde düşüyor. Power'a göre bu testler, yapay zekanın daha uzun süre düşünüp bağlam içinde akıl yürüterek daha iyi çözümler üretip üretemeyeceğini anlamaya yardımcı oluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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