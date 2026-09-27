Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'la İlgili Fon İddiasına Açıklama: "Muhatap Eşi Melis Sütşurup Sandal"

Uzun, paylaşımının ardından Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradığını ve Önal'ın iddiayı yalanlamadığını aktardı. Uzun'un aktardığına göre Önal, söz konusu işlemler için 'Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' dedi. Menajerin açıklaması, iddiadaki işlemlerin şarkıcının kendisiyle değil eşiyle ilgili olduğunu ortaya koydu. Melis Sütşurup Sandal'dan ise konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama henüz gelmedi.