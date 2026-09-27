Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'la İlgili Fon İddiasına Açıklama: "Muhatap Eşi Melis Sütşurup Sandal"
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Fon soruşturması sürerken şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melisa Sütşurup'un adı da gündeme gelen yeni bir iddiayla anılmaya başladı. İddianın ardından Sandal'ın menajeri Tekin Önal'dan gelen açıklama, iddiadaki işlemlerin Mustafa Sandal'la bir ilgisi olmadığını, söz konuu iddiaların muhatabının Melis Sütşurup olduğunu işaret etti.
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İddiayı gazeteci Yiğit Uzun ortaya attı.
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Menajere göre muhatap eşi Melis Sandal.
Aile şubatta da soruşturmayla anılmıştı.
Yeşim Salkım'dan da Melis Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'la ilgili bir iddia ortaya atıldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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