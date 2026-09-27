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Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'la İlgili Fon İddiasına Açıklama: "Muhatap Eşi Melis Sütşurup Sandal"

Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'la İlgili Fon İddiasına Açıklama: "Muhatap Eşi Melis Sütşurup Sandal"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 16:57
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Fon soruşturması sürerken şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melisa Sütşurup'un adı da gündeme gelen yeni bir iddiayla anılmaya başladı. İddianın ardından Sandal'ın menajeri Tekin Önal'dan gelen açıklama, iddiadaki işlemlerin Mustafa Sandal'la bir ilgisi olmadığını, söz konuu iddiaların muhatabının Melis Sütşurup olduğunu işaret etti.

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İddiayı gazeteci Yiğit Uzun ortaya attı.

İddiayı gazeteci Yiğit Uzun ortaya attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmaları sürerken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medyadan yeni bir iddia ortaya attı. Uzun, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın son üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığını öne sürdü. Gazeteci paylaşımında 'Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?' diye sordu.

Menajere göre muhatap eşi Melis Sandal.

Menajere göre muhatap eşi Melis Sandal.

Uzun, paylaşımının ardından Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradığını ve Önal'ın iddiayı yalanlamadığını aktardı. Uzun'un aktardığına göre Önal, söz konusu işlemler için 'Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' dedi. Menajerin açıklaması, iddiadaki işlemlerin şarkıcının kendisiyle değil eşiyle ilgili olduğunu ortaya koydu. Melis Sütşurup Sandal'dan ise konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama henüz gelmedi.

Aile şubatta da soruşturmayla anılmıştı.

Aile şubatta da soruşturmayla anılmıştı.

Sütşurup ailesinin adı daha önce şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'tefecilik' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarını kapsayan bir soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Basına yansıyan bilgilere göre o soruşturma kapsamında Cihan Sütşurup'un yanı sıra eşi Reyhan Sütşurup ile kızları Simge Sütşurup ve Melis Sandal'ın taşınmazlarına, banka hesaplarına ve yatırım araçlarına tedbir konulmuştu. Ailenin itirazını değerlendiren İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği ise 24 Şubat 2026'da itirazı 'haklı ve yerinde' bularak el koyma kararını kaldırmıştı. Başsavcılığın Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bağlantılı fonlara yönelik soruşturması ise sürüyor, ortaya atılan iddialar kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmiyor.

Yeşim Salkım'dan da Melis Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'la ilgili bir iddia ortaya atıldı:

Yeşim Salkım'dan da Melis Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'la ilgili bir iddia ortaya atıldı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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