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Cihan Sütşurup Kimdir? Mustafa Sandal'ın Kayınpederi Cihan Sütşurup Kaç Yaşında, Nereli?

Cihan Sütşurup Kimdir? Mustafa Sandal'ın Kayınpederi Cihan Sütşurup Kaç Yaşında, Nereli?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 15:17
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Borsa çevrelerinde uzun yıllardır bilinen Cihan Sütşurup, şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi olarak magazin gündeminde de sıkça yer alıyor. Şubat 2026'da mal varlığına konulan ve kısa süre sonra kaldırılan tedbir kararıyla adı konuşulan Sütşurup, bu kez fon soruşturmasına dair ortaya atılan bir iddiayla yeniden gündemde.

Peki Cihan Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Cihan Sütşurup Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Cihan Sütşurup Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Cihan Sütşurup, sermaye piyasalarında uzun yıllardır işlem yapan bir iş insanı ve borsa yatırımcısı. Geniş kitleler tarafından ise daha çok kızı Melis Sütşurup'un şarkıcı Mustafa Sandal'la evlenmesinin ardından tanındı.

Sütşurup'un eğitim hayatına ve iş dünyasındaki ilk yıllarına dair kamuya açık, ayrıntılı bir biyografi bulunmuyor. Adı ise uzun süredir Borsa İstanbul ve SPK kayıtlarında geçiyor. Borsa İstanbul arşivinde, 2002 yılında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kayıtlarda yer aldığı görülüyor.

Cihan Sütşurup Kaç Yaşında?

SPK kayıtlarında yer alan bilgiye göre Cihan Sütşurup 1958 doğumlu. Buna göre 2026 itibarıyla 68 yaşında.

Cihan Sütşurup Nereli?

Aynı kayıtlarda doğum yeri İstanbul olarak geçiyor. Bazı internet sitelerinde Ordulu olduğu yazsa da bu bilgi resmi kaynaklarla doğrulanmıyor.

Cihan Sütşurup'un Adı Fon Soruşturmasında Neden Geçti?

Cihan Sütşurup'un Adı Fon Soruşturmasında Neden Geçti?

Sütşurup'un adı Şubat 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmayla gündeme geldi. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma 'tefecilik' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarını kapsıyordu. Sürecin, bir kripto para platformunun hesap hareketlerine ilişkin MASAK'a yaptığı bildirimle başladığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Sütşurup'un yanı sıra eşi Reyhan Sütşurup ile kızları Simge Sütşurup ve Melis Sandal'ın taşınmazlarına, banka hesaplarına ve yatırım araçlarına tedbir konuldu.

Aile adına avukat Ahmet Ekrem Hazinedar'ın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Şubat 2026'da itirazı 'haklı ve yerinde' bularak el koyma kararını kaldırdı. Böylece ailenin mal varlığı üzerindeki kısıtlamalar sona erdi. Soruşturmadaki iddiaların kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bağlantılı fonlarla ilgili soruşturması sürerken gazeteci Yiğit Uzun, sosyal medya hesabından Mustafa Sandal'a bir soru yöneltti. Uzun paylaşımında, Melis Sandal'ın son üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığının doğru olup olmadığını sordu.

Söz konusu iddiaya ilişkin aileden kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

Cihan Sütşurup'un Güncel Projeleri ve Ödülleri

Cihan Sütşurup'un Güncel Projeleri ve Ödülleri

Sütşurup'un kamuoyuna duyurduğu yeni bir iş ya da yatırım projesi bulunmuyor. Bilinen bir ödülü veya adaylığı da yok. Adı son dönemde daha çok finans geçmişi ve hakkındaki hukuki süreçlerle anılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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