Cihan Sütşurup Kimdir? Mustafa Sandal'ın Kayınpederi Cihan Sütşurup Kaç Yaşında, Nereli?

Cihan Sütşurup, sermaye piyasalarında uzun yıllardır işlem yapan bir iş insanı ve borsa yatırımcısı. Geniş kitleler tarafından ise daha çok kızı Melis Sütşurup'un şarkıcı Mustafa Sandal'la evlenmesinin ardından tanındı.

Sütşurup'un eğitim hayatına ve iş dünyasındaki ilk yıllarına dair kamuya açık, ayrıntılı bir biyografi bulunmuyor. Adı ise uzun süredir Borsa İstanbul ve SPK kayıtlarında geçiyor. Borsa İstanbul arşivinde, 2002 yılında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kayıtlarda yer aldığı görülüyor.

Cihan Sütşurup Kaç Yaşında?

SPK kayıtlarında yer alan bilgiye göre Cihan Sütşurup 1958 doğumlu. Buna göre 2026 itibarıyla 68 yaşında.

Cihan Sütşurup Nereli?

Aynı kayıtlarda doğum yeri İstanbul olarak geçiyor. Bazı internet sitelerinde Ordulu olduğu yazsa da bu bilgi resmi kaynaklarla doğrulanmıyor.