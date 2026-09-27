Cihan Sütşurup Kimdir? Mustafa Sandal'ın Kayınpederi Cihan Sütşurup Kaç Yaşında, Nereli?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa çevrelerinde uzun yıllardır bilinen Cihan Sütşurup, şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi olarak magazin gündeminde de sıkça yer alıyor. Şubat 2026'da mal varlığına konulan ve kısa süre sonra kaldırılan tedbir kararıyla adı konuşulan Sütşurup, bu kez fon soruşturmasına dair ortaya atılan bir iddiayla yeniden gündemde.
Peki Cihan Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan Sütşurup Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan Sütşurup'un Adı Fon Soruşturmasında Neden Geçti?
Cihan Sütşurup'un Güncel Projeleri ve Ödülleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın