Fon Krizi Öncesi Özata Denizcilik’te İstifa: İskender Balcı Görevini Bıraktı
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Pusula Portföy ve Tera Holding ile başlayıp Özata Denizcilik’e uzanan fon soruşturmasında sular durulmuyor. Gazeteci Barış Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın, şirket üzerindeki SPK incelemeleri ve kriz patlak vermeden hemen önce Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ortaya çıkardı.
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Türkiye gündemini sarsan fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) incelemeleri ve peş peşe gelen istifalarla derinleşiyor.
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Süreçte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın da adı öne çıktı.
Öte yandan "fon" vurgunu iddiasıyla ilgili bir çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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