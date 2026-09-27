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Fon Krizi Öncesi Özata Denizcilik’te İstifa: İskender Balcı Görevini Bıraktı

Fon Krizi Öncesi Özata Denizcilik’te İstifa: İskender Balcı Görevini Bıraktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 15:49
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Pusula Portföy ve Tera Holding ile başlayıp Özata Denizcilik’e uzanan fon soruşturmasında sular durulmuyor. Gazeteci Barış Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın, şirket üzerindeki SPK incelemeleri ve kriz patlak vermeden hemen önce Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ortaya çıkardı.

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Türkiye gündemini sarsan fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) incelemeleri ve peş peşe gelen istifalarla derinleşiyor.

Türkiye gündemini sarsan fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) incelemeleri ve peş peşe gelen istifalarla derinleşiyor.

Pusula Portföy ve Tera Holding ile başlayan sürecin merkezindeki Özata Denizcilik (OZATD) cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca aynı dosya kapsamında bazı şahıslar ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, OZATD hisseleriyle sınırlı kalmak üzere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi.

Süreçte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın da adı öne çıktı.

Süreçte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın da adı öne çıktı.

Çiftin Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaparak 2 milyar liranın üzerinde kazanç sağladığı iddiaları üzerine Kaya, sürecin selameti ve soruşturmanın bağımsız yürütülmesi gerekçesiyle AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan "fon" vurgunu iddiasıyla ilgili bir çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı.

Öte yandan "fon" vurgunu iddiasıyla ilgili bir çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı.

Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandığı öğrenildi. Şirketin yöneticilerinden İskender Balcı görevini bıraktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı'nın birdenbire istifa ettiğini belirtti. Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olan İskender Balcı’nın bu ayrılığını KAP bildirimi belgesiyle paylaştı.

Pehlivan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek 'akıllı' damatları nerelerden çıkıyor? Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına 'bu ne iş' diye soracak mı?'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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