Her Gün Tarçın Tüketenler Dikkat: Uzmanlar Karaciğer Riskini Açıkladı
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Salepten sütlaca, kurabiyeden bitki çayına kadar havalar soğudukça tarçın mutfakların baş tacı oluyor. Ancak market raflarındaki tarçının büyük kısmında bulunan kumarin adlı doğal bileşik, düzenli ve yüksek miktarda tüketildiğinde karaciğeri zorlayabiliyor. Uzmanlar tarçını tamamen bırakmayı değil, doğru türü seçmeyi öneriyor.
Kaynak: Daily Mail
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Marketteki tarçının çoğu kasya türü ve kumarin oranı yüksek
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Günde 2 gram kasya tarçını kumarin sınırını doldurmaya yetiyor
Tarçın takviyeleri ve hazır ürünler beklenenden fazla kumarin içerebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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