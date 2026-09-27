Her Gün Tarçın Tüketenler Dikkat: Uzmanlar Karaciğer Riskini Açıkladı

Kumarin, bazı bitkilerde doğal olarak bulunan organik bir bileşik. Az miktarda alındığında çoğu insan için sorun yaratmıyor; ancak yüksek dozlara düzenli olarak maruz kalmak, hassas kişilerde karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

Market raflarında en sık karşılaşılan tür, bilimsel adıyla Cinnamomum cassia olarak bilinen kasya tarçını. Ağırlıklı olarak Endonezya, Çin ve Vietnam'da yetiştirilen bu tür, koyu kızıl kahve rengi ve keskin aromasıyla tanınıyor. Güney Florida Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden Doç. Dr. Heewon Gray, kasya tarçınının yüksek miktarda kumarin içerdiğini ve uzun süre düzenli tüketildiğinde bazı kişilerde karaciğer hasarına yol açabileceğini belirtiyor.

Diğer tarafta 'gerçek tarçın' olarak da anılan seylan tarçını (Cinnamomum verum) var. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre büyük bölümü Sri Lanka'dan gelen bu tür daha açık renkli, daha yumuşak ve hafif narenciye notalı bir tada sahip. Gray'e göre seylan tarçınındaki kumarin eser düzeyde kaldığı için her gün tarçın tüketenler açısından çok daha güvenli bir seçenek.

İki türü çubuk tarçında ayırt etmek oldukça kolay: Seylan tarçını puro gibi sarılmış ince, kâğıt gibi katmanlardan oluşurken kasya tek bir kalın ve sert kıvrım halinde. Toz tarçında ise görünüş aynı olduğu için ambalajdaki bilimsel ada ya da menşe ülkeye bakmak gerekiyor.