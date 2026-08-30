Karaciğer Yağlamasını Önleyen 1 Numaralı Besin Açıklandı: Her Gün Tüketildiğinde Fark Yaratıyor
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Karaciğer yağlanması (MASLD), insülin direnci, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi faktörlere bağlı olarak dünya genelinde her dört kişiden birini etkileyen sessiz bir tehlike. Ancak uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu durumun tamamen geri döndürülebileceğini belirtiyor. Hepatoloji (karaciğer hastalıkları) uzmanları, karaciğer hücrelerindeki yağı eritmek için hastalarına ilk tavsiye ettikleri mucizevi besini paylaştı.
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Uzmanların karaciğer yağlanması tedavisinde en çok öne çıkardığı besin bir meyve ya da sebze değil: Sızma zeytinyağı.
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Sızma zeytinyağının yanı sıra karaciğer hücrelerini koruyan ve doku hasarını önleyen diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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