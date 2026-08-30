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Karaciğer Yağlamasını Önleyen 1 Numaralı Besin Açıklandı: Her Gün Tüketildiğinde Fark Yaratıyor

Karaciğer Yağlamasını Önleyen 1 Numaralı Besin Açıklandı: Her Gün Tüketildiğinde Fark Yaratıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 09:27
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Karaciğer yağlanması (MASLD), insülin direnci, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi faktörlere bağlı olarak dünya genelinde her dört kişiden birini etkileyen sessiz bir tehlike. Ancak uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu durumun tamamen geri döndürülebileceğini belirtiyor. Hepatoloji (karaciğer hastalıkları) uzmanları, karaciğer hücrelerindeki yağı eritmek için hastalarına ilk tavsiye ettikleri mucizevi besini paylaştı.

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Uzmanların karaciğer yağlanması tedavisinde en çok öne çıkardığı besin bir meyve ya da sebze değil: Sızma zeytinyağı.

Uzmanların karaciğer yağlanması tedavisinde en çok öne çıkardığı besin bir meyve ya da sebze değil: Sızma zeytinyağı.

İçerdiği tekli doymamış 'sağlıklı' yağlar ve polifenol adı verilen bitkisel antioksidanlar sayesinde sızma zeytinyağı, karaciğerin yağ yakma mekanizmasını harekete geçiriyor.

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Dr. Hal Brindley, sızma zeytinyağının karaciğerdeki yağ depolama sinyallerini kapatıp enerji için yağ yakımını başlatan bir 'trafik kontrolörü' gibi çalıştığını ifade ediyor. Dr. Pradnya Mitroo ise mutfaktaki tereyağı ve margarin gibi doymuş yağları sızma zeytinyağı ile değiştirmenin, kilo kaybından bağımsız olarak karaciğer yağlanmasını belirgin şekilde azalttığını vurguluyor. Uzmanlar gün içerisinde 1.5 ila 4 yemek kaşığı arası sızma zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.

Sızma zeytinyağının yanı sıra karaciğer hücrelerini koruyan ve doku hasarını önleyen diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:

Sızma zeytinyağının yanı sıra karaciğer hücrelerini koruyan ve doku hasarını önleyen diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:

  • Yağlı Balıklar (Somon, Sardalya, Uskumru): İçerdikleri EPA ve DHA tipi omega-3 yağ asitleri sayesinde kandaki trigliserit seviyesini düşürerek karaciğerde yeni yağ oluşumunu engelliyor. Haftada 2-3 porsiyon tüketilmesi tavsiye ediliyor.

  • Kuruyemişler (Ceviz, Badem, Fıstık): İçerdikleri ALA tipi omega-3, sağlıklı yağlar ve lifler sayesinde bağırsak florasını destekliyor ve karaciğeri koruyor. Her gün bir avuç tüketilmesi öneriliyor.

  • Filtre Kahve: Günde katıksız olarak tüketilen 3 fincan filtre kahve, vücutta parçalandığında karaciğerde sert yara dokusu (fibrozis) oluşumunu engelleyen bileşikler üretiyor.

Dünyada karaciğer nakillerinin en büyük nedenlerinden biri haline gelen karaciğer yağlanması, beslenme düzenine eklenecek bu basit ama etkili gıdalarla kontrol altına alınabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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