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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 15:17
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Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Kim düşündüyse tebrikler...

Kim düşündüyse tebrikler...
twitter.com

Hınk?

Hınk?
twitter.com

Okullar başlayınca liderlik boşluğu olmuş.

Okullar başlayınca liderlik boşluğu olmuş.
twitter.com

Tüm adayı geziyor.

Tüm adayı geziyor.
twitter.com

Etkileyici...

Etkileyici...
twitter.com
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Cidden...

Cidden...
twitter.com

E aynı?

E aynı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yaşlanma alametleri...

Yaşlanma alametleri...
twitter.com

Son günlerin popüler akımı.

Son günlerin popüler akımı.
twitter.com
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Sözelcilik...

Sözelcilik...
twitter.com

Dünyanın güldüğü paylaşım...

Dünyanın güldüğü paylaşım...
twitter.com

Anılar...

Anılar...
twitter.com

Ezgi Yen'in olmadığı bir derleme düşünülemez...

Ezgi Yen'in olmadığı bir derleme düşünülemez...
twitter.com

Bu daha samimi...

Bu daha samimi...
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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