Oyun Dünyasının Profesyonelleri GIST Connect 2026'da Buluşuyor
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'Oyun Sektörünün B2B Buluşması' vizyonuyla hayata geçirilen etkinlik, 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) kapılarını aralıyor. Endüstrinin önde gelen isimlerinin, yatırımcıların ve vizyoner geliştiricilerin buluştuğu bu dev organizasyonda yerinizi almak için biletlerinizi Biletino üzerinden hemen temin edebilirsiniz.
Oyun sektörünün geleceğini şekillendirecek paneller, yeni teknolojiler, yatırım fırsatları ve ilham verici konuşmalarla dolu bu üç günlük bilgi maratonunda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız! Sosyal medya paylaşımlarınızda #gamingistanbul2026 etiketini kullanarak bu büyük heyecana ortak olabilirsiniz
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