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Oyun Dünyasının Profesyonelleri GIST Connect 2026'da Buluşuyor

Oyun Dünyasının Profesyonelleri GIST Connect 2026'da Buluşuyor

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
18.09.2026 - 15:23
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'Oyun Sektörünün B2B Buluşması' vizyonuyla hayata geçirilen etkinlik, 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) kapılarını aralıyor. Endüstrinin önde gelen isimlerinin, yatırımcıların ve vizyoner geliştiricilerin buluştuğu bu dev organizasyonda yerinizi almak için biletlerinizi Biletino üzerinden hemen temin edebilirsiniz.

Oyun sektörünün geleceğini şekillendirecek paneller, yeni teknolojiler, yatırım fırsatları ve ilham verici konuşmalarla dolu bu üç günlük bilgi maratonunda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız! Sosyal medya paylaşımlarınızda #gamingistanbul2026 etiketini kullanarak bu büyük heyecana ortak olabilirsiniz

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Emirgan (PC) - 18 Eylül

Emirgan (PC) - 18 Eylül

  • 10:30 - 11:00: Türkiye's Gaming Ecosystem: A Snapshot & the Road Ahead - Abdullah Keskin, Özgür Karayalçın (Moderatör: Cüneyt Devrim)

  • 11:00 - 11:45: The Power of the Crowd: Rethinking Game Funding - Asher McClennahan

  • 11:45 - 12:25: The Gaming Platform: Where Brands Meet Players - N. Özge Akçizmeci

  • 12:25 - 13:30: BREAK

  • 13:30 - 14:15: Türkiye Gaming Cluster: Public Sector, Ecosystem & Industry Perspectives - Canan Ünlü Şahin, Ahmet 'Nova' Yılmaz, Mustafa Cihat Durmuş (Moderatör: Sezgin Erzan)

  • 14:15 - 15:00: What's new with Unreal Engine 5.8 - Arvind Neelakantan

  • 15:00 - 15:45: Building game Franchises and IPs: the most common mistakes - Christian Fonnesbech

  • 15:45 - 16:00: BREAK

  • 16:00 - 16:45: The Audience Imperative - Kristian Roberts

  • 16:45 - 17:30: Beyond Platforms: Investing in Türkiye's Next Gaming Frontier - Atakan Cankorur, İbrahim Halil Çiftçi (Moderatör: Deha Çaman)

Beylerbeyi (Mobile) Sahnesi - 18 Eylül

Beylerbeyi (Mobile) Sahnesi - 18 Eylül

  • 10:30 - 12:25: Joint Track @PC stage

  • 12:25 - 13:30: BREAK

  • 13:30 - 14:15: Future of 3D and Gaming - Alper Mat, Safa Sofuoğlu, Oğuz Silahtar (Moderatör: Can Deniz Tokman)

  • 14:15 - 14:45: The Golden BizDev Secrets from 25+ Years in the Industry (That No One Is Talking About-Yet) - Stephan Reichart

  • 14:45 - 15:30: The New Era: How AI Reshapes The Game Industry - Barkın Belen, Cem Uçar, Doğu Taşkıran (Moderatör: Baturhan Gürbüz)

  • 15:30 - 16:00: BREAK

  • 16:00 - 16:30: Funding Your Game: Grants, Capital the Road to Growth - İbrahim Alkuntes (Moderatör: Hande Özer Gürbüz)

  • 16:30 - 17:00: Players First: Building Communities That Drive Growth - Öznur Enli (Moderatör: Barış Erdem)

Beylerbeyi (Mobile) - 19 Eylül

Beylerbeyi (Mobile) - 19 Eylül

  • 10:30 - 12:15: Joint Track @PC stage

  • 12:15 - 13:00: BREAK

  • 13:00 - 13:40: PUBG Mobile: Thrilling Gaming, Powered by Cloud - Can Gürsu, Figen Çağlayan

  • 13:40 - 14:10: Case Studies of Expanding into Asian Markets with South Korean Game IPs - Taedoo UM

  • 14:10 - 14:40: Lost in Translation? The Art of Game Localization - Osman Erkol, Pietro Faccio

  • 14:40 - 15:00: BREAK

  • 15:00 - 15:45: How to be investable: Insights from All Sides of the Table - Aylin Şahin, PhD., Akın Semih Şahan, Efe Kethüda

  • 15:45 - 16:30: Backing the Breakouts: Inside Türkiye's Gaming Investment Playbook - Volkan Biçer, Görkem Türk (Moderatör: Dilara Keçeci)

  • 16:30 - 17:30: Lorien Demo Day (Lorien Accelerator)

Emirgan (PC) Sahnesi - 19 Eylül

Emirgan (PC) Sahnesi - 19 Eylül

  • 10:30 - 11:00: Türkiye's Gaming Ecosystem: A Snapshot & the Road Ahead - Abdullah Keskin, Özgür Karayalçın (Moderatör: Cüneyt Devrim)

  • 11:00 - 11:45: The Power of the Crowd: Rethinking Game Funding - Asher McClennahan

  • 11:45 - 12:25: The Gaming Platform: Where Brands Meet Players - N. Özge Akçizmeci

  • 12:25 - 13:30: BREAK

  • 13:30 - 14:15: Türkiye Gaming Cluster: Public Sector, Ecosystem & Industry Perspectives - Canan Ünlü Şahin, Ahmet 'Nova' Yılmaz, Mustafa Cihat Durmuş (Moderatör: Sezgin Erzan)

  • 14:15 - 15:00: What's new with Unreal Engine 5.8 - Arvind Neelakantan

  • 15:00 - 15:45: Building game Franchises and IPs: the most common mistakes - Christian Fonnesbech

  • 15:45 - 16:00: BREAK

  • 16:00 - 16:45: The Audience Imperative - Kristian Roberts

  • 16:45 - 17:30: Beyond Platforms: Investing in Türkiye's Next Gaming Frontier - Atakan Cankorur, İbrahim Halil Çiftçi (Moderatör: Deha Çaman)

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Mira Hanım
Mira Hanım
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