Devlet Bahçeli, Şarkıyı Duyunca Gözleri Doldu: "Ferdi, Mahvettin Bizi"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Pozantı'da yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunu izlerken fonda çalan merhum sanatçı Ferdi Tayfur şarkısı üzerine duygusal anlar yaşadı. 'Ferdi, mahvettin bizi' diyen Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a millet bahçesine Tayfur'un adına özel bir çınar ağacı dikilmesi talimatını verdi. Ali Avan, talebi yerine getireceklerini açıkladı.
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Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan Devlet Bahçeli hüzünlendi.
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"Ferdi, mahvettin bizi."
İşte o video:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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