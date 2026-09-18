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Devlet Bahçeli, Şarkıyı Duyunca Gözleri Doldu: "Ferdi, Mahvettin Bizi"

Devlet Bahçeli, Şarkıyı Duyunca Gözleri Doldu: "Ferdi, Mahvettin Bizi"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 14:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Pozantı'da yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunu izlerken fonda çalan merhum sanatçı Ferdi Tayfur şarkısı üzerine duygusal anlar yaşadı. 'Ferdi, mahvettin bizi' diyen Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a millet bahçesine Tayfur'un adına özel bir çınar ağacı dikilmesi talimatını verdi. Ali Avan, talebi yerine getireceklerini açıkladı.

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Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan Devlet Bahçeli hüzünlendi.

Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan Devlet Bahçeli hüzünlendi.

Daha önce Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi, Toroslar'ın eteklerindeki Adana'nın Pozantı ilçesinde inşa ediliyor. Projenin son durumuna ilişkin Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sırasında proje için hazırlanan tanıtım videosu ekrana geldi. Videonun fonunda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un seslendirdiği bir şarkının yer aldı. Şarkıyı duyan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gözleri doldu.

Millet bahçesi projesinin, bölge halkına yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırması ve Pozantı'nın çevre düzenlemesine katkı sunması hedefleniyor.

"Ferdi, mahvettin bizi."

"Ferdi, mahvettin bizi."

Tanıtım videosunu izlerken duygulanan Bahçeli, 'Ferdi, mahvettin bizi' dedi. Talimat veren Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a 'Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın' ifadelerini kullandı.

İşte o video:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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