Devlet Bahçeli, Şarkıyı Duyunca Gözleri Doldu: "Ferdi, Mahvettin Bizi"

Tanıtım videosunu izlerken duygulanan Bahçeli, 'Ferdi, mahvettin bizi' dedi. Talimat veren Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a 'Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın' ifadelerini kullandı.