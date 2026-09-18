Serenay Sarıkaya İsviçreli Lüks Saat Markasına Elçi Oldu: Etkinlikteki Dans Şovuyla Yine Göz Doldurdu
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Serenay Sarıkaya'nın kariyerine bir marka elçiliği daha eklendi, üstelik bu sefer iş saat dünyasından geldi. İsviçreli lüks saat markası Richard Mille, ünlü oyuncuyu markanın ilk Türk global elçisi ilan etti. İşin ilginç tarafı, duyurunun yapıldığı davet İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde gerçekleşti ve mekan o gün tamamen ziyarete kapatıldı. Gecede yaşananlar da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Serenay Sarıkaya, Lale Devri ve Medcezir'den bu yana ekranların ve markaların gözdesi.
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Richard Mille, Sarıkaya'nın tarzının markanın ruhuyla birebir örtüştüğünü söyleyerek elçiliği duyurdu.
Serenay Sarıkaya neşesi ortama pozitif enerji yaydı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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