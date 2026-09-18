Serenay Sarıkaya İsviçreli Lüks Saat Markasına Elçi Oldu: Etkinlikteki Dans Şovuyla Yine Göz Doldurdu

Formula 1 pilotlarından tenisçilere kadar pek çok ünlünün bileğinde gördüğümüz, fiyatları milyonlarca lirayı bulan Richard Mille, yeni global elçisini açıkladı: Serenay Sarıkaya. Lansman da bir o kadar gösterişliydi; İstanbul Boğazı'nın tam ortasındaki Kız Kulesi, seçkin davetlilerin ağırlandığı gece boyunca ziyarete kapatıldı. Siyah deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı elbisesini iki renkli sivri burunlu ayakkabılarla tamamlayan Sarıkaya, davetlilerle poz verdi, kameralara gülümsedi. İşin en çok konuşulan kısmı ise müzik açılınca oldu: oyuncunun dans figürleri sergilediği anlar kısa sürede sosyal medyaya düştü ve videolardan biri tek başına yüz binlerce kez izlendi. Paylaşımların altı da yorum yağmuruna tutuldu; kimileri şıklığına hayran kaldığını yazarken kimileri de dans anlarını konuştu. Marka ise açıklamasında Sarıkaya'yı bundan sonra dünya çapındaki iletişim çalışmalarında ve etkinliklerinde de göreceklerinin sinyalini verdi.