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Serenay Sarıkaya İsviçreli Lüks Saat Markasına Elçi Oldu: Etkinlikteki Dans Şovuyla Yine Göz Doldurdu

Serenay Sarıkaya İsviçreli Lüks Saat Markasına Elçi Oldu: Etkinlikteki Dans Şovuyla Yine Göz Doldurdu

Serenay Sarıkaya Kız Kulesi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 14:45
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Serenay Sarıkaya'nın kariyerine bir marka elçiliği daha eklendi, üstelik bu sefer iş saat dünyasından geldi. İsviçreli lüks saat markası Richard Mille, ünlü oyuncuyu markanın ilk Türk global elçisi ilan etti. İşin ilginç tarafı, duyurunun yapıldığı davet İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nde gerçekleşti ve mekan o gün tamamen ziyarete kapatıldı. Gecede yaşananlar da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Serenay Sarıkaya, Lale Devri ve Medcezir'den bu yana ekranların ve markaların gözdesi.

Serenay Sarıkaya, Lale Devri ve Medcezir'den bu yana ekranların ve markaların gözdesi.

2010'da Miss Turkey'de ikinci olarak adını duyuran Sarıkaya, aynı yıl başladığı Lale Devri ile bir anda herkesin tanıdığı bir isim oldu. Ardından gelen Medcezir ise kariyerinin gerçek sıçrama noktasıydı. O günden bu yana da hep gündemde: Pek çok markanın reklam yüzü oldu, 2021'de Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk elçiliğine imza attı, kısa süre sonra da L'Oréal Paris'in güzellik elçileri arasına katıldı. 2024'te Boğaziçi Üniversitesi Reklamcılık Ödülleri'nde yılın en iyi reklam yüzü seçilen Sarıkaya, hala Netflix'in Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde boşanma avukatı Leyla Taylan'ı canlandırıyor. Markaların gözdesi olmaya devam eden oyuncunun listesine şimdi de saat dünyasının en iddialı isimlerinden biri eklendi.

Richard Mille, Sarıkaya'nın tarzının markanın ruhuyla birebir örtüştüğünü söyleyerek elçiliği duyurdu.

Richard Mille, Sarıkaya'nın tarzının markanın ruhuyla birebir örtüştüğünü söyleyerek elçiliği duyurdu.

Formula 1 pilotlarından tenisçilere kadar pek çok ünlünün bileğinde gördüğümüz, fiyatları milyonlarca lirayı bulan Richard Mille, yeni global elçisini açıkladı: Serenay Sarıkaya. Lansman da bir o kadar gösterişliydi; İstanbul Boğazı'nın tam ortasındaki Kız Kulesi, seçkin davetlilerin ağırlandığı gece boyunca ziyarete kapatıldı. Siyah deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı elbisesini iki renkli sivri burunlu ayakkabılarla tamamlayan Sarıkaya, davetlilerle poz verdi, kameralara gülümsedi. İşin en çok konuşulan kısmı ise müzik açılınca oldu: oyuncunun dans figürleri sergilediği anlar kısa sürede sosyal medyaya düştü ve videolardan biri tek başına yüz binlerce kez izlendi. Paylaşımların altı da yorum yağmuruna tutuldu; kimileri şıklığına hayran kaldığını yazarken kimileri de dans anlarını konuştu. Marka ise açıklamasında Sarıkaya'yı bundan sonra dünya çapındaki iletişim çalışmalarında ve etkinliklerinde de göreceklerinin sinyalini verdi.

Serenay Sarıkaya neşesi ortama pozitif enerji yaydı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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