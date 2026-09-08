Serenay Sarıkaya’nın Bir Hayranıyla Verdiği Poz X'te Güzellik Tartışması Başlattı!

Serenay Sarıkaya siyah ve bel kısmında kesik detayları bulunan elbisesi, dümdüz saçları ve doğal makyajıyla her zamanki gibi tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Sarıkaya’nın yanında poz veren sarışın hayranı da güzelliği, renkli gözleri ve porselen bebeği andıran yüz hatlarıyla sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı.

Kısa sürede X’te yayılan kare, iki güzel kadını aynı anda gündemin merkezine yerleştirdi. Fotoğrafı görenlerin bir kısmı Serenay Sarıkaya’nın hayranının güzelliğine dikkat çekerken bir kısmı da ünlü oyuncunun yanında kimin durduğundan bağımsız olarak ışığıyla öne çıktığını savundu.

Kullanıcılar bir yandan hayranın güzelliğine övgüler yağdırırken diğer yandan Serenay Sarıkaya’nın yalnızca yüz güzelliğiyle değil, yıllardır değişmeyen aurası ve yıldız ışığıyla fark yarattığını dile getirdi.

Aslında ortada bir güzellik yarışı yoktu; Serenay Sarıkaya hayranıyla yalnızca samimi bir fotoğraf çektirmişti. Fakat sosyal medyanın kıyaslama tutkusu devreye girince kare, kısa sürede “Kim daha güzel?” tartışmasının fitilini ateşledi. Bizce bu kez kazanan seçmek zor; hem Serenay Sarıkaya hem de hayranı güzellikleriyle göz kamaştırmış!