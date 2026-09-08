Serenay Sarıkaya’nın Bir Hayranıyla Verdiği Poz X'te Güzellik Tartışması Başlattı!
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Güzelliği ve yıldız ışığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bu kez bir hayranıyla verdiği pozla X’in gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun katıldığı bir etkinlikte çekilen kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken gözler yalnızca Serenay’a çevrilmedi. Yanındaki genç kadının duru güzelliği de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İki güzel kadını yan yana görenler, yorumlarda kıyaslama yarışına girerken Serenay Sarıkaya’nın kendine has aurasını övenler de epey fazlaydı. Gelin, X’i ikiye bölen o kareye ve gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu, kendine has tarzı ve attığı her adımla gündem yaratmayı başaran isimlerin başında geliyor.
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Katıldığı bir etkinlikte bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, genç kadınla objektif karşısına geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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