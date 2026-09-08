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Serenay Sarıkaya’nın Bir Hayranıyla Verdiği Poz X'te Güzellik Tartışması Başlattı!

Serenay Sarıkaya’nın Bir Hayranıyla Verdiği Poz X'te Güzellik Tartışması Başlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 08:38
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Güzelliği ve yıldız ışığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bu kez bir hayranıyla verdiği pozla X’in gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun katıldığı bir etkinlikte çekilen kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken gözler yalnızca Serenay’a çevrilmedi. Yanındaki genç kadının duru güzelliği de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İki güzel kadını yan yana görenler, yorumlarda kıyaslama yarışına girerken Serenay Sarıkaya’nın kendine has aurasını övenler de epey fazlaydı. Gelin, X’i ikiye bölen o kareye ve gelen yorumlara birlikte bakalım!

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Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu, kendine has tarzı ve attığı her adımla gündem yaratmayı başaran isimlerin başında geliyor.

Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu, kendine has tarzı ve attığı her adımla gündem yaratmayı başaran isimlerin başında geliyor.

Rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine taşınan güzel oyuncu, son dönemde katıldığı davetlerde tercih ettiği iddialı görünümlerle adından söz ettiriyor. Fakat bu kez gündemin merkezinde ne bir kırmızı halı kombini ne de yeni bir proje vardı. Serenay Sarıkaya’nın bir hayranıyla verdiği oldukça sıradan bir poz, X kullanıcılarının saatler sürecek bir güzellik tartışması başlatmasına yetti!

Katıldığı bir etkinlikte bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, genç kadınla objektif karşısına geçti.

Katıldığı bir etkinlikte bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, genç kadınla objektif karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya siyah ve bel kısmında kesik detayları bulunan elbisesi, dümdüz saçları ve doğal makyajıyla her zamanki gibi tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Sarıkaya’nın yanında poz veren sarışın hayranı da güzelliği, renkli gözleri ve porselen bebeği andıran yüz hatlarıyla sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı.

Kısa sürede X’te yayılan kare, iki güzel kadını aynı anda gündemin merkezine yerleştirdi. Fotoğrafı görenlerin bir kısmı Serenay Sarıkaya’nın hayranının güzelliğine dikkat çekerken bir kısmı da ünlü oyuncunun yanında kimin durduğundan bağımsız olarak ışığıyla öne çıktığını savundu.

Kullanıcılar bir yandan hayranın güzelliğine övgüler yağdırırken diğer yandan Serenay Sarıkaya’nın yalnızca yüz güzelliğiyle değil, yıllardır değişmeyen aurası ve yıldız ışığıyla fark yarattığını dile getirdi. 

Aslında ortada bir güzellik yarışı yoktu; Serenay Sarıkaya hayranıyla yalnızca samimi bir fotoğraf çektirmişti. Fakat sosyal medyanın kıyaslama tutkusu devreye girince kare, kısa sürede “Kim daha güzel?” tartışmasının fitilini ateşledi. Bizce bu kez kazanan seçmek zor; hem Serenay Sarıkaya hem de hayranı güzellikleriyle göz kamaştırmış!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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