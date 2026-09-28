Batwoman Setinde Boynu İki Kez Kırılan Ruby Rose Yıllar Sonra Konuştu: Hayatımdan Dört Yıl Gitti

Rose'un anlattığına göre kaza, Batwoman'ın ilk sezonu çekilirken bir aksiyon sahnesinde yaşandı; oyuncu önce sadece kaburgasını incittiğini sanıp saatlerce sahnelerde çalışmaya devam etmiş, gerçek hasarı ancak sonradan çekilen bir MR görüntüsü ortaya koymuş. Boynu iki kez kırılan ve omuriliğine yakın bölgede iki disk fıtığı oluşan Rose'a doktorlar, kalıcı felç riskine karşı acil ameliyat önermiş; oyuncu iki disk değişimi içeren operasyonun görüntülerini bizzat Instagram'dan paylaşmıştı. Ameliyat sonrası kollarında uzun süre his kaybı yaşayan Rose, kronik ağrılarla boğuşurken dizinin ilk sezonundan sonra Batwoman'dan ayrıldı ve yıllarca kameralardan uzak kalıp iyileşmeye odaklandı. Yedi yıl sonra katıldığı ve ünlüleri gerçek özel kuvvetler eğitmenleriyle karşı karşıya getiren Special Forces: World's Toughest Test'te, helikopterden suya geriye doğru atlama gibi zorlu sınavları fiziksel kısıtları yüzünden değiştirmek zorunda kalan Rose, o günleri ilk kez bu kadar açık anlattı: 'İçimde benden hiçbir parça kalmamış gibiydi. Sadece boş bir kabuktum. Hayatımdan dört yıl gitti.' Programda zorlandığı anlardan birinde ise 'Ben gerçekten o aksiyon yıldızı değilim galiba, değil mi? Ben sadece Ruby'yim' diyerek içini dökmüştü.