Batwoman Setinde Boynu İki Kez Kırılan Ruby Rose Yıllar Sonra Konuştu: Hayatımdan Dört Yıl Gitti
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Batwoman'ın başrolünde canlandırdığı Kate Kane ile tanınan Ruby Rose, yıllardır konuşmadığı bir gerçeği nihayet dile getirdi. Oyuncunun 2019'da dizinin setinde geçirdiği kaza, hayatını baştan sona değiştirmiş. Rose, şimdi katıldığı yeni bir yarışma programında o günleri ilk kez bu kadar açık anlattı.
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Ruby Rose, Orange Is the New Black'le tanınıp Batwoman'da ilk açık eşcinsel süper kahraman oldu.
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Batwoman setinde boynu iki kez kırılan Rose, felç riski nedeniyle acil ameliyat oldu.
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