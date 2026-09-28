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Batwoman Setinde Boynu İki Kez Kırılan Ruby Rose Yıllar Sonra Konuştu: Hayatımdan Dört Yıl Gitti

Batwoman Setinde Boynu İki Kez Kırılan Ruby Rose Yıllar Sonra Konuştu: Hayatımdan Dört Yıl Gitti

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 15:19 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 15:23
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Batwoman'ın başrolünde canlandırdığı Kate Kane ile tanınan Ruby Rose, yıllardır konuşmadığı bir gerçeği nihayet dile getirdi. Oyuncunun 2019'da dizinin setinde geçirdiği kaza, hayatını baştan sona değiştirmiş. Rose, şimdi katıldığı yeni bir yarışma programında o günleri ilk kez bu kadar açık anlattı.

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Ruby Rose, Orange Is the New Black'le tanınıp Batwoman'da ilk açık eşcinsel süper kahraman oldu.

Ruby Rose, Orange Is the New Black'le tanınıp Batwoman'da ilk açık eşcinsel süper kahraman oldu.

1986 doğumlu Melbourne'lu oyuncu, kariyerine modellik ve DJ'lik yaparak başladı, ardından MTV Avustralya'da sunuculukla tanındı. Asıl kırılma noktası 2015'te geldi: Netflix'in Orange Is the New Black dizisinde canlandırdığı Stella Carlin karakteriyle dünya çapında adından söz ettirdi. Bu performansın ardından birçok yönetmenin dikkatini çeken Rose, kısa sürede Hollywood'un en çok konuşulan yeni isimlerinden biri haline geldi ve Resident Evil: The Final Chapter, xXx: Kayıp Şehir ile John Wick: Bölüm 2 gibi art arda aksiyon filmlerinde rol aldı. 2018'de The CW'nin Batwoman dizisinde Kate Kane'i canlandırarak televizyon tarihinin ilk açık eşcinsel süper kahraman başrolü olan Rose, tüm aksiyon ve dublör sahnelerini kendisi çekmekte ısrar ediyordu.

Batwoman setinde boynu iki kez kırılan Rose, felç riski nedeniyle acil ameliyat oldu.

Batwoman setinde boynu iki kez kırılan Rose, felç riski nedeniyle acil ameliyat oldu.

Rose'un anlattığına göre kaza, Batwoman'ın ilk sezonu çekilirken bir aksiyon sahnesinde yaşandı; oyuncu önce sadece kaburgasını incittiğini sanıp saatlerce sahnelerde çalışmaya devam etmiş, gerçek hasarı ancak sonradan çekilen bir MR görüntüsü ortaya koymuş. Boynu iki kez kırılan ve omuriliğine yakın bölgede iki disk fıtığı oluşan Rose'a doktorlar, kalıcı felç riskine karşı acil ameliyat önermiş; oyuncu iki disk değişimi içeren operasyonun görüntülerini bizzat Instagram'dan paylaşmıştı. Ameliyat sonrası kollarında uzun süre his kaybı yaşayan Rose, kronik ağrılarla boğuşurken dizinin ilk sezonundan sonra Batwoman'dan ayrıldı ve yıllarca kameralardan uzak kalıp iyileşmeye odaklandı. Yedi yıl sonra katıldığı ve ünlüleri gerçek özel kuvvetler eğitmenleriyle karşı karşıya getiren Special Forces: World's Toughest Test'te, helikopterden suya geriye doğru atlama gibi zorlu sınavları fiziksel kısıtları yüzünden değiştirmek zorunda kalan Rose, o günleri ilk kez bu kadar açık anlattı: 'İçimde benden hiçbir parça kalmamış gibiydi. Sadece boş bir kabuktum. Hayatımdan dört yıl gitti.' Programda zorlandığı anlardan birinde ise 'Ben gerçekten o aksiyon yıldızı değilim galiba, değil mi? Ben sadece Ruby'yim' diyerek içini dökmüştü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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