İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi, Ameliyatlık Oldu!
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, başrolünde yer aldığı TRT Tabii'nin Onbeşliler dizisinin setinde kaza geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın parmağında kırık tespit edildi ve ameliyata alındı.
TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekimleri Tokat'ta devam ediyor.
Burada özel bir hastanede geçtiğimiz saatlerde ameliyata alındı.
