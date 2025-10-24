onedio
İsmail Ege Şaşmaz Set Kazası Geçirdi, Ameliyatlık Oldu!

Gülistan Başköy
24.10.2025 - 21:17

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, başrolünde yer aldığı TRT Tabii'nin Onbeşliler dizisinin setinde kaza geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın parmağında kırık tespit edildi ve ameliyata alındı. 

İşte detaylar...

TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekimleri Tokat'ta devam ediyor.

Merakla beklenen dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın set kazası geçirdiği ve hastanelik olduğu ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun parmağında kırık tespit edilince Tokat'ta İstanbul'a getirildi.

Burada özel bir hastanede geçtiğimiz saatlerde ameliyata alındı.

Ameliyat yaklaşık bir saat sürerken ünlü oyuncuyu abisi Aytaç Şaşmaz da yalnız bırakmadı. Şaşmaz'a hastaneden iki haftalık rapor verilirken, çekimlere ise ara verildi.

