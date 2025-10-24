Zorbalığa Sessiz Kalmadı: Sosyal Medyada Aşağılanan Manifest Esin’e İrem Derici’den Destek!

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan kız grubu, hem şarkılarıyla hem de konser performanslarıyla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle gençlerin diline pelesenk olan Zamansızdık, Snap, Manifest adlı parçalarıyla adından söz ettiren grubun üyelerinden Esin Bahat bir süredir sosyal medyada düzenli olarak dış görünümü sebebiyle zorbalanıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Bahat, sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve 'Yazdıklarınızı görüyorum. Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum, kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor.” diyerek içini dökmüştü.