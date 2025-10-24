onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zorbalığa Sessiz Kalmadı: Sosyal Medyada Aşağılanan Manifest Esin’e İrem Derici’den Destek!

Zorbalığa Sessiz Kalmadı: Sosyal Medyada Aşağılanan Manifest Esin’e İrem Derici’den Destek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 18:17

Manifest kızlarından Esin Bahat'ın dış görünümü hakkında bir süredir sosyal medyada sistematik olarak aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyor. Geçtiğimiz saatlerde Manifest'in resmi hesabından bu paylaşımlar için hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu. Son olarak ünlü şarkıcı İrem Derici'den destek paylaşımı geldi. Derici, 'Kız beni 7. üyeniz yapın, sizin yerinize de herkesin ağzına s*çayım' dedi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin son dönemde en popüler gruplarından Manifest'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Türkiye'nin son dönemde en popüler gruplarından Manifest'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan kız grubu, hem şarkılarıyla hem de konser performanslarıyla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle gençlerin diline pelesenk olan  Zamansızdık, Snap, Manifest adlı parçalarıyla adından söz ettiren grubun üyelerinden Esin Bahat bir süredir sosyal medyada düzenli olarak dış görünümü sebebiyle zorbalanıyor. 

Hatta geçtiğimiz günlerde Bahat, sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve 'Yazdıklarınızı görüyorum. Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum, kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor.” diyerek içini dökmüştü.

Kaçıranlar için:

Manifest'in resmi hesabından da Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tümü için hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu.

Manifest'in resmi hesabından da Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tümü için hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada, 'Değerli üyemiz Esin hakkında, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayılan aşağılayıcı içerikler tarafımızca resmi surette dijital delil olarak tespit edilip, kayıt altına alınmış olup, sorumlular hakkında hem hukuki hem cezai süreç başlatılmıştır. Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Sonuçlarını da kamuoyu ile en yakın zamanda paylaşacağız.' ifadeleri kullanılmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak İrem Derici'den destek geldi.

Son olarak İrem Derici'den destek geldi.
twitter.com

Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimsenin böyle bir zorbalığa hakkının olmadığını vurgulayarak, 'Üşenmeden tek tek dava açarlar umarım. Bebek gibi kızın psikolojisiyle oynamaya kimsenin hakkı yok. Kız beni 7. üyeniz yapın, sizin yerinize de herkesin ağzına s*çayım' sözleriyle tepkisini gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın