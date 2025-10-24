Zorbalığa Sessiz Kalmadı: Sosyal Medyada Aşağılanan Manifest Esin’e İrem Derici’den Destek!
Manifest kızlarından Esin Bahat'ın dış görünümü hakkında bir süredir sosyal medyada sistematik olarak aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyor. Geçtiğimiz saatlerde Manifest'in resmi hesabından bu paylaşımlar için hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu. Son olarak ünlü şarkıcı İrem Derici'den destek paylaşımı geldi. Derici, 'Kız beni 7. üyeniz yapın, sizin yerinize de herkesin ağzına s*çayım' dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin son dönemde en popüler gruplarından Manifest'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest'in resmi hesabından da Esin Bahat hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı içeriklerin tümü için hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu.
Son olarak İrem Derici'den destek geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın