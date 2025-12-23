Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Venüs'ün Oğlak burcuna geçişini izliyoruz. Bu geçiş ise kazanç ve değer kavramlarını yeniden şekillendiriyor. Hatta sana farklı bir perspektif de sunuyor. Şimdi, iş hayatında yaptıklarının maddi karşılığını daha detaylı bir şekilde düşünmeye başlamalısın. Bu durum, seni daha fazla kazanç elde etme yolunda motive edecektir.

Bugün, maddi planlarını da gözden geçirmelisin. Belki de bütçeni yeniden düzenlemeli, fiyatlar üzerine kafa yormalı veya emeğinin tam karşılığını talep etme konusunda beklenen adımı atmalısın. Hak ettiğini almak için biraz hırslı ve inatçı olman gerektiğini de söylemeden geçmeyelim. 2026'ya günler kala 'Ya hep, ya hiç' demenin tam zamanı!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, sadeliği ve güveni arama isteğini artırıyor... Gösterişten ve abartıdan uzak, istikrarlı ilişkiler senin için daha çekici hale geliyor. Bu kez heyecan aramıyor gibisin. Daha ziyade kendine güvenli bir alan yaratmak istiyor, aşk ile birlikte yuvanda huzur da bulmak istiyorsun. Tabii eğer bekarsan, heyecanla başlayan bir yakınlaşmanın da derin bir aşka dönüşme ihtimali olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…