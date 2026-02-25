onedio
article/comments-white
article/share-white
Oğlak Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Uranüs'ün bu çalkantılı etkileşimi, üzerinde titizlikle çalıştığın o yaratıcı projede seni adeta bir çıkmaz sokakta bulmana neden oluyor. Gece gündüz emek verdiğin o sunum, tasarım ya da kampanya bir türlü gönlüne göre olmadığı için belki de son dakika riskiyle her şeyi yıkıp yeniden başlama kararı alabilirsin. 

İşte bu noktada, emniyetli yolları ve o donuk şirket jargonunu bir kenara atıp kimse tarafından beklemediğin kadar deneysel, kışkırtıcı ve şaşırtıcı bir eser yaratacaksın. İnsanların 'bunu bir o mu yaptı?' diyerek hayrete düştüğü o sınırları aşan vizyon, seni bir anda sektörün en ileri giden ismi yapacak. Bugün o eski kurallarla şekillenen kalıbını kırıp dehanı en saf haliyle sahneye çıkarıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise o ciddiyet takıntın ve zaman zaman soğuk gibi duruşun, beklenmedik bir şekilde anlamsız, çocuksu ama aşırı tutkulu bir anın içinde kaybolup gidiyor... Toplum içinde kahkaha atarak kuralları çiğneyeceğin, o her zamanki ciddiyetini unutup tamamen içgüdüsel hareket edeceğin bir zaman dilimindesin. Kendini özgür bıraktığın o kontrolsüz an, partnerinin sana olan sevgisini yeniden alevlendirecek. Zaten sınırlarını aşarak aşka sarılmak için daha neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

