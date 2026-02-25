Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Uranüs'ün bu çalkantılı etkileşimi, üzerinde titizlikle çalıştığın o yaratıcı projede seni adeta bir çıkmaz sokakta bulmana neden oluyor. Gece gündüz emek verdiğin o sunum, tasarım ya da kampanya bir türlü gönlüne göre olmadığı için belki de son dakika riskiyle her şeyi yıkıp yeniden başlama kararı alabilirsin.

İşte bu noktada, emniyetli yolları ve o donuk şirket jargonunu bir kenara atıp kimse tarafından beklemediğin kadar deneysel, kışkırtıcı ve şaşırtıcı bir eser yaratacaksın. İnsanların 'bunu bir o mu yaptı?' diyerek hayrete düştüğü o sınırları aşan vizyon, seni bir anda sektörün en ileri giden ismi yapacak. Bugün o eski kurallarla şekillenen kalıbını kırıp dehanı en saf haliyle sahneye çıkarıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise o ciddiyet takıntın ve zaman zaman soğuk gibi duruşun, beklenmedik bir şekilde anlamsız, çocuksu ama aşırı tutkulu bir anın içinde kaybolup gidiyor... Toplum içinde kahkaha atarak kuralları çiğneyeceğin, o her zamanki ciddiyetini unutup tamamen içgüdüsel hareket edeceğin bir zaman dilimindesin. Kendini özgür bıraktığın o kontrolsüz an, partnerinin sana olan sevgisini yeniden alevlendirecek. Zaten sınırlarını aşarak aşka sarılmak için daha neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…