Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Venüs ve Jüpiter arasında oluşan üçgen, maddi anlamda genişleme ve bereketin kapılarını aralıyor. Bu, belki de bir gelir artışı, belki de beklediğinden daha kazançlı bir anlaşma ya da belki de hiç ummadığın bir ödeme şeklinde karşına çıkabilir. Uzun süredir disiplinle yürüttüğün bir planın sonunda meyvelerini toplamanın keyfini yaşayabilirsin.

Hatta bu Pazar günü oturup bir bütçe planı yapmak bile moralini yerine getirebilir, çünkü gözle görülür bir maddi iyileşme söz konusu olacak. Profesyonel hayatında da güvenilirliğinin sana kazandıracağını söylemeliyiz. Yeni bir iş teklifi, belki de yeni bir iş fırsatı önümüzdeki hafta netleşebilir. Bu, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, daha yumuşak ve sakin bir enerji hakim. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, ciddi ama bir o kadar da cömert biri hayatına girebilir ve ilgini çekebilir. Bu kişi, hayatına yeni bir heyecan ve renk katabilir... Sakin ve huzurlu bir aşkın temelleri bu sayede atılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…