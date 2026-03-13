Barcelona'da Seçime Günler Kala Haaland Seçim Vaadi Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 23:45

FC Barcelona’da pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Víctor Font, transfer gündeminin merkezine Erling Haaland’ı yerleştirdi. Font’un Manchester City kampına yaptığı ziyaret transfer iddialarını artırırken, kulüp cephesi ve oyuncunun menajeri konuyla ilgili temkinli açıklamalar yapıyor.

Söylentilere İngiliz tarafı temkinli yaklaşıyor.

FC Barcelona’da pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Víctor Font, Erling Haaland’ı kulübün öncelikli transfer hedefi olarak gösterdi. Font’un Manchester City kampını ziyaret etmesi “transfer operasyonu” iddialarını güçlendirirken, İngiliz kulübü ve oyuncunun menajeri bu söylentilere temkinli yaklaşıyor.

The Times’ın haberine göre Font, çarşamba günü Cadena SER’e yaptığı açıklamada, Haaland’ın Barcelona için uzun vadede hedeflenmesi gereken bir transfer olduğunu dile getirdi.

Madrid'de gizli bir görüşme mi yaşandı?

Víctor Font’un Madrid’de Manchester City’nin konakladığı otelden çıkarken görüntülenmesi, İspanya basınında “transfer operasyonu başladı” yorumlarına yol açtı. Font’a, daha önce City’de analiz uzmanı olarak çalışan ve Pep Guardiola’ya yakınlığıyla bilinen Carles Planchart eşlik etti.

Katalan spor gazetesi Sport, Font ve Planchart’ın Four Seasons Otel’de City Futbol Direktörü Hugo Viana ile Erling Haaland’ın geleceğini görüştüğünü öne sürdü. Manchester City cephesi ise ziyareti, Planchart’ın kulüpte uzun yıllar birlikte çalıştığı eski meslektaşlarına yaptığı nezaket ziyareti olarak nitelendirerek iddiaları yumuşattı.

"Kısa vadede mümkün görünmüyor"

Açıklamalarına devam eden Víctor Font, Erling Haaland’ın Manchester City ile sözleşmesinin 2034 yılına kadar uzatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

'Kısa vadede imzası mümkün görünmese de, şahsen bu kadar uzun sözleşmelerin tamamlanmayacağına inanıyorum. İspanya’yı seven ve Camp Nou’dan etkilendiğini dile getiren bir oyuncu için her zaman hazırlıklı olmalıyız. Real Madrid de ilgileniyor, dolayısıyla bizi koruyacak ve bize bu seçeneği sunacak bir hamle yapabileceğimize ikna oldum.'

Menajeri söylentilere sert çıktı.

Rafaela Pimenta, Erling Haaland hakkında çıkan transfer iddialarına El Chiringuito de Jugones’de yanıt vererek söylentileri yalanladı. Pimenta, 'Barcelona’ya büyük saygı duyuyoruz ancak ne Erling ne de biz Barcelona yönetimiyle herhangi bir temas kurmadık. Oyuncumuz sözleşmesini birkaç ay önce yeniledi ve Manchester City’de çok mutlu. Her şey yolunda giderken transfer konuşmaya gerek yok' dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
1
