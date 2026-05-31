Sadelikte Zirve: Dua Lipa ve Callum Turner Sessiz Sedasız Evlendi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.05.2026 - 18:44
Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olan Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Callum Turner ile evlendi. Çiftin gösterişli bir düğün yerine Londra'da oldukça sade bir nikah töreni tercih etmesi dikkat çekerken, ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Dua Lipa'nın son yıllarda ulaştığı şöhret seviyesini artık anlatmaya gerek bile yok!

İngiltere'de müzik kariyerine adım attığı ilk yıllardan itibaren dikkat çeken genç yıldız, kısa sürede yalnızca hit şarkılarıyla değil; sahne enerjisi, güçlü duruşu, moda dünyasındaki etkisi ve iddialı tarzıyla da global bir fenomene dönüştü.

'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating' ve 'Houdini' gibi şarkılarla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Dua Lipa, bugün dünyanın en büyük stadyumlarını dolduran isimlerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle sahne performansları, dans şovları ve seksapalitesiyle yıllardır sosyal medyada viral olan yıldız isim, müzik dünyasının en güçlü kadın figürlerinden biri haline geldi. Attığı her adım olay olan Dua Lipa, özel hayatıyla da uzun süredir magazin dünyasının yakın markajındaydı.

Dua Lipa ve İngiliz oyuncu Callum Turner'ın aşkı ilk olarak 2024 yılının başlarında gündeme gelmişti.

İkilinin ilk kez Los Angeles'ta birlikte görüntülenmesinin ardından ilişki iddiaları ortaya atılmış, kısa süre sonra çift el ele görüntülenerek aşklarını doğrulamıştı. 

Masters of the Air dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan ve adı bir dönem yeni James Bond adayları arasında da geçen Turner ile Dua Lipa'nın ilişkisi, magazin dünyasının en gözde birlikteliklerinden biri haline geldi. Çift, zaman zaman birlikte çıktıkları tatillerle, katıldıkları davetlerle ve romantik kareleriyle gündeme gelirken ilişkilerini büyük ölçüde göz önünde yaşamamayı tercih etti.

2024 yılının sonunda Dua Lipa'nın parmağındaki dikkat çeken yüzük uzun süre konuşulmuş, ardından ünlü şarkıcı nişanlandıklarını doğrulamıştı. Dua Lipa, verdiği röportajlarda Callum Turner ile kurduğu bağdan övgüyle söz etmiş ve onunla bir hayat kurma fikrinin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatmıştı.

Ve sonunda beklenen haber geldi! Biraz da sürprizli geldi.

Uzun süredir evlilik hazırlığında oldukları konuşulan Dua Lipa ve Callum Turner, Londra'da düzenlenen sade bir törenle resmen evlendi. Çiftin Old Marylebone Town Hall'da gerçekleşen nikahına yalnızca yakın arkadaşları ve aile üyeleri katıldı. 

İlk görüntülerde dikkat çeken şey ise törenin şaşırtıcı derecede sade olmasıydı. Dua Lipa, devasa ve gösterişli bir gelinlik yerine beyaz tonlarında zarif bir takım görünümünü tercih ederken, geniş şapkası ve eldivenleriyle oldukça şık bir görüntü verdi. Callum Turner ise koyu renk klasik bir takım elbise giydi. Çift, nikah sonrası kendilerini bekleyen yakın dostlarının attığı çiçek yaprakları arasında binadan el ele çıkarak siyah bir Londra taksisine bindi. 

Birçok kişinin milyon dolarlık dev bir düğün beklediği çiftin önce yalnızca resmi nikah kıymayı tercih etmesi sürpriz olarak yorumlandı. Ancak yabancı basına göre asıl büyük kutlama henüz yapılmadı. İddialara göre Dua Lipa ve Callum Turner önümüzdeki günlerde Sicilya'da üç gün sürecek çok daha büyük bir organizasyonla evliliklerini kutlayacak. Davetliler arasında Charli XCX, Tove Lo, Mark Ronson ve Elton John gibi dünyaca ünlü isimlerin de yer alabileceği konuşuluyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
