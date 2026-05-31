Sadelikte Zirve: Dua Lipa ve Callum Turner Sessiz Sedasız Evlendi!

İngiltere'de müzik kariyerine adım attığı ilk yıllardan itibaren dikkat çeken genç yıldız, kısa sürede yalnızca hit şarkılarıyla değil; sahne enerjisi, güçlü duruşu, moda dünyasındaki etkisi ve iddialı tarzıyla da global bir fenomene dönüştü.

'New Rules', 'Don't Start Now', 'Levitating' ve 'Houdini' gibi şarkılarla milyarlarca dinlenmeye ulaşan Dua Lipa, bugün dünyanın en büyük stadyumlarını dolduran isimlerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle sahne performansları, dans şovları ve seksapalitesiyle yıllardır sosyal medyada viral olan yıldız isim, müzik dünyasının en güçlü kadın figürlerinden biri haline geldi. Attığı her adım olay olan Dua Lipa, özel hayatıyla da uzun süredir magazin dünyasının yakın markajındaydı.