Kim Der 62 Yaşında? Yaz Sezonunu Açan Yonca Evcimik'in Son Hali Olay Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 21:52
Yaz sezonunu açan Yonca Evcimik, teknede verdiği pozlar ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü sanatçının enerjisi sosyal medyada övgü topladı.

Türk pop müziğinin en enerjik ve en ikonik isimlerinden biri olan Yonca Evcimik, aradan geçen yıllara rağmen sahnelerin vazgeçilmez yıldızları arasında yer almaya devam ediyor.

90'lı yıllara damga vuran şarkıları, kendine has dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle bir dönemin pop müzik anlayışını şekillendiren isimlerden biri olan Evcimik, kariyeri boyunca milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeyi başardı. Özellikle Abone, Bandıra Bandıra, Kendine Gel, 8.15 Vapuru ve Sallayalım Dünyayı gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk popunun unutulmazları arasına adını yazdıran sanatçı, yıllar geçse de sahnelerden kopmayan isimlerden biri oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra dansçı kimliğiyle de dikkat çeken Yonca Evcimik, enerjisiyle her zaman yaşıtlarından ayrışmayı başardı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarıyla sık sık bir araya geliyor. Özellikle fit görünümü ve gençlere taş çıkartan enerjisiyle adından söz ettiren Evcimik, yıllara meydan okuyan ünlüler arasında gösteriliyor. Şimdilerde 62 yaşında olmasına rağmen sahne performanslarıyla hala binlerce kişiyi eğlendirmeyi başaran sanatçı, bu kez müziğiyle değil yaz sezonunu açtığını gösteren paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yonca Evcimik, yaz sezonunu erkenden açtığını duyurdu.

Ünlü sanatçının teknede çekilen kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, özellikle fit fiziği ve enerjisi sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan görüntülerde siyah bikinisiyle teknenin ön kısmında dans eden ve güneşin tadını çıkaran Evcimik'in oldukça formda görüntüsü dikkat çekti. Deniz, güneş ve tatilin keyfini çıkaran sanatçı, yıllardır koruduğu fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü ünlü ismin yaşına rağmen sahip olduğu enerjiyi ve fiziksel formunu öven yorumlarda bulundu.

Teknede verdiği pozlarla adeta gençlik yıllarına göz kırpan Evcimik, yalnızca tatil kareleriyle değil, pozitif enerjisiyle de dikkat çekti. Ardından paylaştığı stüdyo çekimlerinde de iddiasını sürdüren sanatçı, sahneye çıkmaya hazır yıldız görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı. Siyah kostümü, modern tarzı ve kendine özgü duruşuyla dikkat çeken Evcimik, yılların kendisine uğramadığını düşündüren isimlerden biri oldu.

62 yaşındaki sanatçının paylaşımları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, 'Kim der 62 yaşında?', 'Enerjisine yetişilmiyor' ve 'Yıllara meydan okuyor' yorumları peş peşe geldi. Yaz sezonunu oldukça iddialı bir girişle açan Yonca Evcimik, bir kez daha yalnızca şarkılarıyla değil, enerjisi ve fit görüntüsüyle de gündem olmayı başardı.

İşte Yonca Evcimik'in son hali:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
