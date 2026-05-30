Kim Der 62 Yaşında? Yaz Sezonunu Açan Yonca Evcimik'in Son Hali Olay Oldu!

90'lı yıllara damga vuran şarkıları, kendine has dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle bir dönemin pop müzik anlayışını şekillendiren isimlerden biri olan Evcimik, kariyeri boyunca milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeyi başardı. Özellikle Abone, Bandıra Bandıra, Kendine Gel, 8.15 Vapuru ve Sallayalım Dünyayı gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk popunun unutulmazları arasına adını yazdıran sanatçı, yıllar geçse de sahnelerden kopmayan isimlerden biri oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra dansçı kimliğiyle de dikkat çeken Yonca Evcimik, enerjisiyle her zaman yaşıtlarından ayrışmayı başardı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarıyla sık sık bir araya geliyor. Özellikle fit görünümü ve gençlere taş çıkartan enerjisiyle adından söz ettiren Evcimik, yıllara meydan okuyan ünlüler arasında gösteriliyor. Şimdilerde 62 yaşında olmasına rağmen sahne performanslarıyla hala binlerce kişiyi eğlendirmeyi başaran sanatçı, bu kez müziğiyle değil yaz sezonunu açtığını gösteren paylaşımlarıyla gündeme geldi.