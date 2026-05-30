Zeytinin Tanesini 50 Liraya Satan Esnaf İfşa Edildi: Bakanlık Harekete Geçti

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.05.2026 - 09:54
Sosyal medyada hızla yayılan ve görenleri hayrete düşüren 'tanesi 50 lira, kilosu ise 1000 lira' olan zeytin paylaşımları, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Fiyat etiketini gören tüketicilerin tepkileri üzerine bakanlık ekipleri, söz konusu işletmeye yönelik eş zamanlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zeytinin tanesini 50 TL'den satmaya çalıştılar!

İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, şikayetlerin ardından İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerini işletmeye yönlnedirdi. Şirince’de faaliyet gösterdiği belirlenen işletmede yapılan detaylı incelemelerde, sadece zeytin fiyatları değil, genel satış politikasındaki usulsüzlükler de mercek altına alındı. Denetim ekipleri, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a açıkça aykırılıklar tespit etti.

Ticaret Bakanlığı'nın sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
