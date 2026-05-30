ATV Dizisi Mercan Köşk’ün Toprak Karakteri İçin Sürpriz Transfer

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.05.2026 - 10:04
Yeni yayın döneminin merak edilen yapımlarından biri olan Mercan Köşk için hazırlıklar sürüyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde peş peşe açıklanan isimlerin ardından merak edilen bir karakter daha netlik kazandı. Dizinin başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yer alırken hikayenin önemli isimlerinden biri için de seçim yapıldı. Çekim öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekip, Tarsus yolculuğuna hazırlanıyor. Yapımın afiş ve tanıtım çekimleri için de geri sayım başladı. 

Faro ve Sinehane ortaklığında hazırlanan Mercan Köşk, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Bir süredir oyuncu kadrosu şekillenen yapımda birçok önemli isim bir araya geldi. Başrolleri paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, hikayenin merkezindeki karakterlere hayat verecek. Hafsanur Sancaktutan dizide Cemre karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Kubilay Aka ise Aras karakterini canlandıracak. İki oyuncunun uyumu daha şimdiden merak konusu olurken hikayeye dahil olan yeni karakterler de dikkat çekiyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre Toprak Mercandağ karakterini Bertan Asllani canlandıracak.

En son Doktor Başka Hayatta yer alan oyuncu, bu kez Mercan Köşk kadrosunda yer alacak. Hikayede Toprak’ın önemli bir noktada duracağı belirtiliyor. Cemre’nin hayatında beklenmedik bir dönemde karşısına çıkacak olan karakter, olayların yönünü değiştirecek isimlerden biri olacak. Karakterin yalnızca Cemre ile değil Aras ile de güçlü bir bağı bulunuyor. Toprak, Aras’ın kuzeni olarak seyircinin karşısına çıkacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
