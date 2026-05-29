Yeni Sezonun Merak Edilen Dizisi Mercan Köşk’te Bir Rol Daha Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.05.2026 - 16:57
Yeni sezon için hazırlanan dizilerde oyuncu kadroları şekillenmeye devam ediyor. Yaz aylarına yaklaşılırken birçok yapım setteki çalışmalarına hız verdi. ATV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan “Mercan Köşk” de hazırlık sürecinde son aşamaya geldi. Oyuncular okuma provasında bir araya gelirken kadroya dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri için yapılan seçim netlik kazandı. Böylece hikayede dikkat çeken bir rol daha sahibini buldu. Çekimlerin başlamasına sayılı günler kala projeye olan ilgi de artmaya devam ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ATV ekranlarında yayınlanacak olan “Mercan Köşk” dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Faro ve Sinehane imzası taşıyan yapımın çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Dizi için ilk etapta stok bölümler hazırlanacak. Yapım ekibinin bu kararı almasının nedeni ise yaz aylarında bölgede yaşanacak yüksek sıcaklıklar oldu. Çekimlerin Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Belirli bir çekim programının ardından ekibin kısa bir ara vermesi bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncular ve teknik ekip okuma provasında bir araya geldi. Böylece karakterler ve hikaye üzerindeki son çalışmalar da başlamış oldu.

Kadroya katılan yeni isimlerden biri de Haki Biçici oldu.

Başarılı oyuncu yapımda Rıza karakterine hayat verecek. Rıza, Aras karakterinin en güvendiği isimlerden biri olarak hikayede yer alacak. Aras karakterini ise Kubilay Aka canlandıracak. Senaryoda Rıza ve Aras arasındaki bağın önemli bir yere sahip olacağı belirtiliyor. İlerleyen bölümlerde Rıza karakterinin hayatında yaşanacak değişimlerin de hikayeyi etkilemesi bekleniyor. 

Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, iki aile arasında yaşanan mücadeleyi ekranlara taşıyacak. Hikayenin merkezinde yer alan ailelerle ilgili önemli bir değişiklik de yaşandı. İlk hazırlık sürecinde Kızılhan olarak planlanan ailenin adı son gelen bilgilere göre Mercandağ olarak değiştirildi. Dizide bu ailenin yaşamı ve karşı karşıya kaldıkları olaylar anlatılacak.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
