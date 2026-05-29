Yeni Sezonun Merak Edilen Dizisi Mercan Köşk’te Bir Rol Daha Belli Oldu

Başarılı oyuncu yapımda Rıza karakterine hayat verecek. Rıza, Aras karakterinin en güvendiği isimlerden biri olarak hikayede yer alacak. Aras karakterini ise Kubilay Aka canlandıracak. Senaryoda Rıza ve Aras arasındaki bağın önemli bir yere sahip olacağı belirtiliyor. İlerleyen bölümlerde Rıza karakterinin hayatında yaşanacak değişimlerin de hikayeyi etkilemesi bekleniyor.

Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, iki aile arasında yaşanan mücadeleyi ekranlara taşıyacak. Hikayenin merkezinde yer alan ailelerle ilgili önemli bir değişiklik de yaşandı. İlk hazırlık sürecinde Kızılhan olarak planlanan ailenin adı son gelen bilgilere göre Mercandağ olarak değiştirildi. Dizide bu ailenin yaşamı ve karşı karşıya kaldıkları olaylar anlatılacak.