Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Yeni Adresi Belli Oldu

Fenerbahçe ile yolları ayrılan genç teknik direktörün yeni adresi Serie A olacak. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüyle anlaşma sağlamak üzere.

Bologna ile Tedesco arasındaki görüşmelerde pürüz olmadığı ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin başında 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u UEFA Avrupa Ligi, 5'i Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.

40 yaşındaki isim; Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplamda 26 galibiyet aldı.