Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Yeni Adresi Belli Oldu

İsmail Kahraman
29.05.2026 - 16:57
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Domenico Tedesco’nun, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray’a 3-0 kaybedilen maç sonrasında Tedesco’nun görevine son vermişti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile uzun süre şampiyonluğu kovalayan Tedesco, yaptığı açıklamalarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan genç teknik direktörün yeni adresi Serie A olacak. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bologna yönetimi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüyle anlaşma sağlamak üzere.

Bologna ile Tedesco arasındaki görüşmelerde pürüz olmadığı ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin başında 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u UEFA Avrupa Ligi, 5'i Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.

40 yaşındaki isim; Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplamda 26 galibiyet aldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
