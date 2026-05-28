Sinan Engin Anlatmıştı! Ersun Yanal'ın Arsa Yatırımından 18 Milyon Dolar Kazandığı İddia Edildi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 15:34
Türk futbolunun en deneyimli teknik adamlarından biri olan Ersun Yanal, radikal hayat değişikliği iddialarıyla spor kamuoyunun merkezine oturdu. Kariyeri boyunca Türkiye liglerinde tam 12 farklı takımı çalıştıran 64 yaşındaki Yanal'ın ABD'ye yerleştiği ileri sürüldü. Yanal'ın ABD'ye taşındığı iddialarının ardından Sinan Engin'in 'Çok önemli bir teknik direktör arkadaşım, 20-25 sene önce bir arsa aldı. 18 milyon dolar'a sattı arsasını, şimdi hocalık bile yapmıyor' sözleri akıllara geldi.

"Ersun Yanal, ABD'ye taşındı" iddiası.

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un dümene geçen ancak buradaki macerası kısa süren Ersun Yanal, görevinden ayrılmasının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Geleceği merak konusu olan deneyimli teknik adam hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, Yanal’ın Türkiye’deki kariyerine tamamen ara verdiğini ve ABD’nin dünyaca ünlü şehri Miami’ye yerleştiğini iddia etti. İddialar bununla da sınırlı kalmadı; tecrübeli hocanın okyanus ötesinde ciddi yatırımlar yaptığı ve Miami’den birden fazla gayrimenkul satın aldığı ileri sürüldü.

"18 milyon dolara arsasını sattı, şimdi hocalık yapmıyor."

Yanal'ın ABD'ye taşındığı iddia edilirken akıllara Sinan Engin'in geçen aylarda yaptığı bir açıklama geldi. Eski futbolcu ve popüler yorumcu Sinan Engin, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Eğer gençsen ve para kazanıyorsan imarlı arsa veya tarla alıp 5-10 sene unutacaksın.

Çok önemli bir teknik direktör arkadaşım, 20-25 sene önce bir arsa aldı.

18 milyon dolara sattı arsasını, şimdi hocalık bile yapmıyor.'

Sinan Engin'in isim vermeden yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcısı söz konusu kişinin Ersun Yanal olduğunu ileri sürdü.

Sinan Engin'in sözleri şöyle olmuştu:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
