Sinan Engin Anlatmıştı! Ersun Yanal'ın Arsa Yatırımından 18 Milyon Dolar Kazandığı İddia Edildi

Yanal'ın ABD'ye taşındığı iddia edilirken akıllara Sinan Engin'in geçen aylarda yaptığı bir açıklama geldi. Eski futbolcu ve popüler yorumcu Sinan Engin, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Eğer gençsen ve para kazanıyorsan imarlı arsa veya tarla alıp 5-10 sene unutacaksın.

Çok önemli bir teknik direktör arkadaşım, 20-25 sene önce bir arsa aldı.

18 milyon dolara sattı arsasını, şimdi hocalık bile yapmıyor.'

Sinan Engin'in isim vermeden yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcısı söz konusu kişinin Ersun Yanal olduğunu ileri sürdü.