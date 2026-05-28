Kırmızı Kütle İstanbul'a Yaklaşıyor! AKOM'dan 4 İlçeye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yazdan kalma günler geçiren ve termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sert geçişle birlikte kentteki hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye düşeceği ifade edildi. AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un 4 ilçesinde kuvvetli yağışın beklendiği kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre yağıştan ilk ve en yoğun şekilde etkilenecek ilçeler şunlar oldu:

Arnavutköy

Büyükçekmece

Silivri

Çatalca

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerimizde (Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca), ilerleyen saatlerde ise İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olabileceği, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'