article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kırmızı Kütle İstanbul'a Yaklaşıyor! AKOM'dan 4 İlçeye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kırmızı Kütle İstanbul'a Yaklaşıyor! AKOM'dan 4 İlçeye Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 16:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kurban Bayramı tatilinin tadını güneşli ve sıcak havayla çıkaran İstanbullular için meteoroloji kaynaklarından kritik uyarı geldi. Yaz sıcaklarının etkisindeki megakentte, önümüzdeki saatlerde hava şartları tamamen tersine dönecek. AKOM, İstanbul'un 4 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarında ise kırmızı kütlenin İstanbul'a yaklaştığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı.

AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı.

Yazdan kalma günler geçiren ve termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sert geçişle birlikte kentteki hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye düşeceği ifade edildi. AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un 4 ilçesinde kuvvetli yağışın beklendiği kaydedildi. 

Meteorolojik verilere göre yağıştan ilk ve en yoğun şekilde etkilenecek ilçeler şunlar oldu:

  • Arnavutköy

  • Büyükçekmece

  • Silivri

  • Çatalca

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Öğle saatlerinden sonra batı ilçelerimizde (Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca), ilerleyen saatlerde ise İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olabileceği, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'

Meteoroloji radarında görüldü: Kırmızı kütle İstanbul'a yaklaşıyor!

Meteoroloji radarında görüldü: Kırmızı kütle İstanbul'a yaklaşıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava radarı görüntülerine göre, yoğun yağış taşıyan bulut kütlesi Trakya kesiminden hızla megakente doğru ilerliyor. İlk etapta sınır ilçeleri vuracak olan gök gürültülü sağanak yağışların, ilerleyen saatlerde yönünü değiştirerek İstanbul genelinde yayılacağı bildirildi.

Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla, kısa süreli ancak oldukça kuvvetli bir biçimde etkili olacağını belirtti. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve rüzgarın anlık sert esmesi gibi olumsuzluklara karşı İstanbulluların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamaları dikkate alarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın