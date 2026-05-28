Pargalı İbrahim’in Son Hali Olay Oldu: Okan Yalabık’ın Aldığı Kilolar Gündem Yarattı!

Magazin dünyasında sansasyonlardan uzak kalmayı tercih eden Yalabık, buna rağmen canlandırdığı rollerle her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle tiyatro kökenli oluşu, kendine has tok ses tonu ve karakterlere kattığı psikolojik derinlik onu sektörün en özel oyuncularından biri haline getirdi. “Serseri” dizisindeki asi ama romantik Ömer karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken oyuncu, “Hatırla Sevgili”deki Necdet performansıyla adeta dönemin “efendi jön” tanımını yeniden yazdı.

Ancak Okan Yalabık’ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl oldu. Yıllar boyunca hafızalardan silinmeyen Pargalı İbrahim Paşa karakteri, yalnızca Türkiye’de değil dizinin yayınlandığı dünyanın dört bir yanında büyük ses getirdi.

Özellikle sarayın koridorlarında geçen tiratları, keman çaldığı sahneler ve o unutulmaz “Ben Parga’dan balıkçı Ali ile Sofia’dan doğma İbrahim...” monoloğu hala sosyal medyada dönüp dolaşıyor. Hatta karakter dizide öldürüldükten sonra bile Okan Yalabık’ın büyüleyici ses tonu nedeniyle anlatıcı olarak projede tutulması uzun süre konuşulmuştu.

Başarılı oyuncu son yıllarda daha çok prestijli dijital projeler ve tiyatro işleriyle kariyerine devam ediyor. “Masum”, “Hekimoğlu” ve son dönemde Netflix için çekilen “Kasaba” dizisiyle oyunculuk çizgisini koruyan Yalabık, aynı zamanda seslendirme projeleriyle de büyük beğeni topluyor. “Annem Ankara” dizisinin dış ses anlatıcılığına kadar pek çok işte ikonik ses tonunu duymaya devam ediyoruz.