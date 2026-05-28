Pargalı İbrahim’in Son Hali Olay Oldu: Okan Yalabık’ın Aldığı Kilolar Gündem Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2026 - 12:09
Bir döneme damga vuran “Pargalı İbrahim Paşa” performansıyla hafızalara kazınan Okan Yalabık, uzun süre sonra ortaya çıkan son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. “Serseri”, “Hatırla Sevgili” ve “Muhteşem Yüzyılgibi unutulmaz yapımlarla ekranların en karizmatik oyuncularından biri haline gelen Yalabık’ın yıllar içindeki değişimi kısa sürede viral oldu. Özellikle sosyal medyada yapılan Elon Musk benzetmeleri dikkat çekti!

Türk televizyon tarihinin en karizmatik ve en unutulmaz erkek karakterlerinden bazılarına hayat veren Okan Yalabık, yıllardır oyunculuk performansıyla hayranlık uyandıran isimlerin başında geliyor.

Magazin dünyasında sansasyonlardan uzak kalmayı tercih eden Yalabık, buna rağmen canlandırdığı rollerle her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle tiyatro kökenli oluşu, kendine has tok ses tonu ve karakterlere kattığı psikolojik derinlik onu sektörün en özel oyuncularından biri haline getirdi. “Serseri” dizisindeki asi ama romantik Ömer karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken oyuncu, “Hatırla Sevgili”deki Necdet performansıyla adeta dönemin “efendi jön” tanımını yeniden yazdı.

Ancak Okan Yalabık’ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl oldu. Yıllar boyunca hafızalardan silinmeyen Pargalı İbrahim Paşa karakteri, yalnızca Türkiye’de değil dizinin yayınlandığı dünyanın dört bir yanında büyük ses getirdi. 

Özellikle sarayın koridorlarında geçen tiratları, keman çaldığı sahneler ve o unutulmaz “Ben Parga’dan balıkçı Ali ile Sofia’dan doğma İbrahim...” monoloğu hala sosyal medyada dönüp dolaşıyor. Hatta karakter dizide öldürüldükten sonra bile Okan Yalabık’ın büyüleyici ses tonu nedeniyle anlatıcı olarak projede tutulması uzun süre konuşulmuştu.

Başarılı oyuncu son yıllarda daha çok prestijli dijital projeler ve tiyatro işleriyle kariyerine devam ediyor. “Masum”, “Hekimoğlu” ve son dönemde Netflix için çekilen “Kasaba” dizisiyle oyunculuk çizgisini koruyan Yalabık, aynı zamanda seslendirme projeleriyle de büyük beğeni topluyor. “Annem Ankara” dizisinin dış ses anlatıcılığına kadar pek çok işte ikonik ses tonunu duymaya devam ediyoruz.

Fakat usta oyuncu bu kez yeni projesiyle değil son haliyle gündeme geldi.

Okan Yalabık, yakın dostu Engin Hepileri'nin annesinin cenaze töreninde uzun süre sonra ilk kez kameralara yansıdı. Uzun süre sonra kameralara yakalanan oyuncunun belirgin şekilde kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Özellikle bir dönemin en popüler isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Yalabık’ın son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını söylerken, X platformunda yapılan benzetmeler kısa sürede gündeme oturdu. Pek çok kişi Okan Yalabık’ın yeni görünümünü teknoloji milyarderi Elon Musk'a benzetti. 

Yüz hatları, saç yapısı ve kilo değişimi nedeniyle yapılan bu yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Sosyal medya ikiye bölünürken bazı kullanıcılar “resmen Elon Musk olmuş” yorumları yaptı, bazıları ise oyuncunun hala Türkiye’nin en iyi aktörlerinden biri olduğunu söyleyerek fiziksel değişim üzerinden yapılan yorumları eleştirdi.

Her haliyle gündem olmayı başaran Okan Yalabık ise yıllardır olduğu gibi sessizliğini korumayı tercih etti. Ancak görünen o ki usta oyuncu, yalnızca rol aldığı projelerle değil yıllar içindeki değişimiyle de konuşulmaya devam edecek.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
