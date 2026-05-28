article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı, Premier Lig'e Çıkan Hull City Takımına Vadettiği Primi Nasıl Unuttuğunu Anlattı!

Acun Ilıcalı, Premier Lig'e Çıkan Hull City Takımına Vadettiği Primi Nasıl Unuttuğunu Anlattı!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 12:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Hull City, Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı. 90+5'te gelen gol Acun Ilıcalı'yı gözyaşlarına boğarken bu başarı karşısında büyük bir coşku yaşandı. Büyük zaferin ardından Survivor'a dönen Acun Ilıcalı, yarışmacılara gelen başarıyı ve Hull City takımına vadettiği primi nasıl unuttuğunu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90+5'te gelen büyük zaferin ardından Premier Lig'e çıkmayı başararak tarih yazan Hull City, futbolseverler için büyük bir coşku yarattı.

90+5'te gelen büyük zaferin ardından Premier Lig'e çıkmayı başararak tarih yazan Hull City, futbolseverler için büyük bir coşku yarattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı. 90+5'te gelen golle yakalanan başarının ardından Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı. Futbolculara Premier Lig'e karşılık vadettiği prim sözü de yakalanan başarının ardından gündem oldu.

Survivor'a geri dönen Acun Ilıcalı, futbolculara verdiği prim sözünü ve bu sözü nasıl unuttuğunu anlattı.

Acun Ilıcalı, 'Sezon öncesi diye acayip bir prim açıklamışız. Adamlara öyle bir prim vaat etmişim ki... Dedim ki 'Bu primi kim verdi?' Dediler ki 'Sen verdin' Dedim ki 'Ben hangi moddaydım acaba?', 'O zaman senin için bir rüyaydı tabi...' dediler.' açıklamasında bulundu. Ilıcalı ayrıca, 'Dediğim gibi iyi bir seyahat iyi gelir onlara. Yanlış anlamayın, siz şimdi isteyeceksiniz ama size veremiyoruz bu. Biliyorsunuz gönül isterdi ama vizelerden dolayı veremiyoruz. Dedim ki 'Premier Lig'e çıkarsanız' dedim, 'Hepiniz' dedim, buradan alıyoruz, bir uçağa koyuyoruz dedim ve Las Vegas'a götürüyoruz. Abi nasıl mutlu oldular böyle. Ondan sonra bu primi verdikten sonra, ne Las Vegas'mış bu, bir daha da maç kaybetmediler zaten. Daha 4 maç önce verdim bu primi. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi havadalar. Takım havada şu anda. Las Vegas'a gidiyor. O ufak ödüller bugün sizin için nasıl başta önemli oluyor, sonra geziler önemli oluyor, işte aileler önemli oluyor. Yani onlar için de demek ki büyük bir mutluluktu. E şimdi baktığınız zaman gerçekten bana hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşattılar. Bir slogan var İngiltere'de, 'Best day of my life' diye. Otobüsle şehri gezdik. Tören vardı. Sonra da belediyeden güzel halkına Hull'un, konuşma yaptım. 75 bin kişi gelmiş. Ölçmüşler. 75 bin kişi geldi. Onlara da tek bir şey söyledim. Dedim ki 'İlk günden beri bana hep sevgi gösterdiniz. Hep beni mutlu ettiniz. En zor günlerimde sizden gelen tek bir şey vardı; sevgi. Ben de bu sevginin karşılığını vermek için ekstra motive oldum, elimden geleni yaptım' dedim. E onlar da...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın