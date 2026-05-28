Acun Ilıcalı, Premier Lig'e Çıkan Hull City Takımına Vadettiği Primi Nasıl Unuttuğunu Anlattı!

Acun Ilıcalı, 'Sezon öncesi diye acayip bir prim açıklamışız. Adamlara öyle bir prim vaat etmişim ki... Dedim ki 'Bu primi kim verdi?' Dediler ki 'Sen verdin' Dedim ki 'Ben hangi moddaydım acaba?', 'O zaman senin için bir rüyaydı tabi...' dediler.' açıklamasında bulundu. Ilıcalı ayrıca, 'Dediğim gibi iyi bir seyahat iyi gelir onlara. Yanlış anlamayın, siz şimdi isteyeceksiniz ama size veremiyoruz bu. Biliyorsunuz gönül isterdi ama vizelerden dolayı veremiyoruz. Dedim ki 'Premier Lig'e çıkarsanız' dedim, 'Hepiniz' dedim, buradan alıyoruz, bir uçağa koyuyoruz dedim ve Las Vegas'a götürüyoruz. Abi nasıl mutlu oldular böyle. Ondan sonra bu primi verdikten sonra, ne Las Vegas'mış bu, bir daha da maç kaybetmediler zaten. Daha 4 maç önce verdim bu primi. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi havadalar. Takım havada şu anda. Las Vegas'a gidiyor. O ufak ödüller bugün sizin için nasıl başta önemli oluyor, sonra geziler önemli oluyor, işte aileler önemli oluyor. Yani onlar için de demek ki büyük bir mutluluktu. E şimdi baktığınız zaman gerçekten bana hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşattılar. Bir slogan var İngiltere'de, 'Best day of my life' diye. Otobüsle şehri gezdik. Tören vardı. Sonra da belediyeden güzel halkına Hull'un, konuşma yaptım. 75 bin kişi gelmiş. Ölçmüşler. 75 bin kişi geldi. Onlara da tek bir şey söyledim. Dedim ki 'İlk günden beri bana hep sevgi gösterdiniz. Hep beni mutlu ettiniz. En zor günlerimde sizden gelen tek bir şey vardı; sevgi. Ben de bu sevginin karşılığını vermek için ekstra motive oldum, elimden geleni yaptım' dedim. E onlar da...'