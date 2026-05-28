30 Milyonluk Bölüm Maliyeti Krizi Büyüttü, En Şanslısı TRT Oldu: Kanalların Yalnızca 12 Dizisi Kaldı!

Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 10:40
Dizi sektöründeki kriz her geçen gün büyürken bölüm başı maliyetler 30 milyon lirayı geçti. Pek çok dizi maliyetler, düşük reyting, reklam gelirinin yetersizliği gibi sebeplerle final yapmak zorunda kaldı. Gelecek sezon devam edecek dizi sayısı 12 olarak netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Televizyon ekranlarında yayınlanan pek çok dizi sektördeki krizden etkileniyor.

2025-2026 sezonu diziler için oldukça zorlu geçerken final kararları art arda geldi. Kuruluş Orhan, Delikanlı, Cennetin Çocukları, Kıskanmak ve Eşref Rüya dizileri için final kararı alındı. Arka Sokaklar ise sezon finali kararı vermesine rağmen hem oyuncular diziye veda etti, hem de sezon başında yapılacak toplantının ardından dizinin akıbetine karar verilecek.

Dizi sektöründeki krizin sonucunda çekilen dizi sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Özel kanalların ödeme yapmakta zorlandığı öğrenilirken yeni sezona geçebilen dizi sayısı yalnızca 12 oldu. Bölüm başı maliyetler 30 milyonu geçmesine rağmen kanalların ödeyebileceklerini açıkladığı ücret 24 milyon lira oldu. Yeni sezona devam etmesi kesinleşen diziler A.B.İ., Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Taşacak Bu Deniz, Halef, Yeraltı, Teşkilat, Mehmed Fetihler Sultanı, Gönül Dağı oldu. Gelecek sezon için en şanslı kanal dört dizisi yeni sezona taşınan TRT oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
