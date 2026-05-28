Asansörlerde Neden Ayna Olur? Az Bilinen Önemli Bir Görevi Varmış

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 11:02
Modern şehir mimarisinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan asansörler, günlük dikey ulaşımı kolaylaştırırken aynı zamanda insan psikolojisi üzerinde de çeşitli etkiler bırakıyor. Birçok kişi için sıradan bir dekorasyon objesi gibi görünen kabin aynaları, aslında derinlemesine kurgulanmış birer psikolojik mühendislik ürünü olarak işlev görüyor. Konu üzerine gerçekleştirilen akademik araştırmalar, bu nesnelerin estetik bir tercihten ziyade kullanıcı deneyimini iyileştirme amacı taşıdığını ortaya koyuyor.

https://gartec.com/blog/real-reason-l...
Bekleme Sürecindeki Belirsizlik Yolculuk Esnasındaki Gerilimden Daha Fazla Stres Yaratıyor

PeerJ dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, asansör kullanımındaki en yüksek stres eşiğinin kabin içindeki seyahat esnasında değil, asansörün gelmesini beklerken yaşandığını gösteriyor. İnsan beyninin kontrol edemediği süreçlerden ve belirsizlikten rahatsızlık duyması, bekleme süresindeki gerilimi tırmandırıyor. Araştırma kapsamında geliştirilen matematiksel modeller, asansör bekleme süresi 60 saniyeyi geçtiği an bireylerdeki huzursuzluğun orta dereceye ulaştığını kanıtlıyor. Bu noktada devreye giren aynalar, bireylerin kendi görüntüleri ile meşgul olmalarını sağlayarak dikkat dağıtıcı bir odak noktası sunuyor ve algılanan bekleme süresini psikolojik olarak kısaltıyor.

Kabin İçi Aynalar Klostrofobik Etkileri Azaltırken Güvenlik Açısından Da Kritik Avantajlar Sağlıyor

Aynaların mimari ve güvenlik disiplinlerindeki rolleri, yalnızca zaman algısını yönetmekle sınırlı kalmıyor. Dar, kapalı ve penceresiz olan kabin alanları, özellikle klostrofobisi bulunan bireylerde kaygıyı tetikliyor. Aynalar, mekanın derinliğini optik olarak iki katına çıkararak daha ferah bir çevre hissi uyandırıyor ve bu kaygıyı azaltıyor. Aynı zamanda kullanıcıların arkalarında veya yanlarında duran diğer kişilerin hareketlerini doğrudan göz teması kurmak zorunda kalmadan izlemelerine olanak tanıyor. Görüş açısını genişleterek kör noktaları azaltan aynalar, bireyler üzerinde izlenme algısı yaratarak kabin içi uygunsuz davranışların da önüne geçiyor.

Yolculuk Sırasındaki Huzursuzluğun Temel Kaynağını Zaman Değil Kişisel Alan İhlali Oluşturuyor

Aynı çalışmada elde edilen bulgular, asansörün içindeki stres seviyesini belirleyen asıl unsurun seyahat süresi değil, kabindeki yoğunluk olduğunu gösteriyor. İnsan sayısının artmasıyla birlikte kişisel alanın ihlal edilmesi, bireylerdeki huzursuzluğu doğrudan tetikliyor. Bu sebeple günümüz plazalarında sadece asansör hızını artırmakla yetinilmeyip, lobilere yerleştirilen aynalar ve dijital ekranlar vasıtasıyla yolcuların zihinsel süreçleri yönetilerek süreç konforlu hale getiriliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
