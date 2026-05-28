Asansörlerde Neden Ayna Olur? Az Bilinen Önemli Bir Görevi Varmış

Aynaların mimari ve güvenlik disiplinlerindeki rolleri, yalnızca zaman algısını yönetmekle sınırlı kalmıyor. Dar, kapalı ve penceresiz olan kabin alanları, özellikle klostrofobisi bulunan bireylerde kaygıyı tetikliyor. Aynalar, mekanın derinliğini optik olarak iki katına çıkararak daha ferah bir çevre hissi uyandırıyor ve bu kaygıyı azaltıyor. Aynı zamanda kullanıcıların arkalarında veya yanlarında duran diğer kişilerin hareketlerini doğrudan göz teması kurmak zorunda kalmadan izlemelerine olanak tanıyor. Görüş açısını genişleterek kör noktaları azaltan aynalar, bireyler üzerinde izlenme algısı yaratarak kabin içi uygunsuz davranışların da önüne geçiyor.