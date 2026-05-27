Hangi Burç Erkekleri Evlilikten Uzak Durmalı? Ünlü Astrolog Asla Evlenilmemesi Gereken Burçları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 20:46

Astroloji dünyasında ilişkiler ve evlilik söz konusu olduğunda bazı burçların adımlarına ekstra dikkat etmek gerekiyor. Her insanın karakteri kendine has olsa da, gökyüzünün doğum anında üflediği bazı genel eğilimler ikili ilişkilerde ciddi krizlere yol açabiliyor. Özellikle evlilik gibi uzun vadeli ve sadakat gerektiren bir yola çıkarken, karşınızdaki erkeğin burç özelliklerini bilmek sizi hayatınızın hatasından koruyabilir. Bazı burç erkekleri özgürlüklerine olan düşkünlükleri, bazıları ise duygusal karmaşaları nedeniyle evlilik birliğini taşımakta zorlanıyor.

Sosyal medyada astroloji yorumlarıyla büyük kitlelerin dikkatini çeken ünlü astrolog Barış Özkırış, katıldığı bir programda asla evlenilmemesi gereken erkek burçlarını sıraladı. Paylaşılan video kısa sürede özellikle listede yer alan burçların dikkatini çekerken, burçların ilişki dinamikleri üzerine hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Terazi, Balık, Yay, Akrep!

Astrolağa göre evlilik yolunda en çok alarm veren burçların başında Terazi erkeği geliyor. Terazi burcu normalde denge ve adaletle anılsa da, bir Terazi erkeği eğer kendi içindeki eril ve dişil dengeyi doğru şekilde oturtamazsa ilişkide büyük problemler yaratabiliyor. Kendini dengeleyemeyen Terazi erkeklerinin flörte ve çapkınlığa aşırı eğilimli olduğunu belirten astrolog, bu durumun doğrudan sadakat problemlerini beraberinde getirdiğini vurguluyor. Üstelik bu durum sadece öz burcu Terazi olanlar için değil, yükselen burcu Terazi olanlar ve hatta mücadele gezegeni Mars'ı Terazi burcunda taşıyan erkekler için de geçerli bir risk faktörü oluşturuyor.

Listenin ikinci sırasında ise duygusal karmaşalarıyla bilinen Balık erkeği yer alıyor. Balık burcu erkeği, ilişkide kendini yeterince net bir şekilde ortaya koyamadığında, ne istediğini bilmeyen flörtöz ve belirsiz bir karaktere bürünebiliyor. Bu fluluk ve net olamama hali, evlilik gibi netlik isteyen bir kurumu temelinden sarsıyor. Üçüncü sırada ise özgürlüğüne ölümüne düşkün olan Yay erkeği bulunuyor. Yayların kısıtlanamaz doğası, evliliğin getirdiği sorumluluklarla her zaman uyuşmuyor. Astrolog, bu üç burcun yanına bonus olarak Akrep erkeğini de ekleyerek, onların da evlilik süreçlerinde partnerlerini bir hayli zorlayabileceğini ifade ediyor. Evlilik kararı almadan önce gökyüzü haritasına bakmakta fayda var.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
