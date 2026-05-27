Hangi Burç Erkekleri Evlilikten Uzak Durmalı? Ünlü Astrolog Asla Evlenilmemesi Gereken Burçları Sıraladı

Astrolağa göre evlilik yolunda en çok alarm veren burçların başında Terazi erkeği geliyor. Terazi burcu normalde denge ve adaletle anılsa da, bir Terazi erkeği eğer kendi içindeki eril ve dişil dengeyi doğru şekilde oturtamazsa ilişkide büyük problemler yaratabiliyor. Kendini dengeleyemeyen Terazi erkeklerinin flörte ve çapkınlığa aşırı eğilimli olduğunu belirten astrolog, bu durumun doğrudan sadakat problemlerini beraberinde getirdiğini vurguluyor. Üstelik bu durum sadece öz burcu Terazi olanlar için değil, yükselen burcu Terazi olanlar ve hatta mücadele gezegeni Mars'ı Terazi burcunda taşıyan erkekler için de geçerli bir risk faktörü oluşturuyor.

Listenin ikinci sırasında ise duygusal karmaşalarıyla bilinen Balık erkeği yer alıyor. Balık burcu erkeği, ilişkide kendini yeterince net bir şekilde ortaya koyamadığında, ne istediğini bilmeyen flörtöz ve belirsiz bir karaktere bürünebiliyor. Bu fluluk ve net olamama hali, evlilik gibi netlik isteyen bir kurumu temelinden sarsıyor. Üçüncü sırada ise özgürlüğüne ölümüne düşkün olan Yay erkeği bulunuyor. Yayların kısıtlanamaz doğası, evliliğin getirdiği sorumluluklarla her zaman uyuşmuyor. Astrolog, bu üç burcun yanına bonus olarak Akrep erkeğini de ekleyerek, onların da evlilik süreçlerinde partnerlerini bir hayli zorlayabileceğini ifade ediyor. Evlilik kararı almadan önce gökyüzü haritasına bakmakta fayda var.