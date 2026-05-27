İslam Aleminin 5'inci Harem-i Şerifi'ne Ev Sahipliği Yapıyor: Tarihi İlçeye Yerli Yabancı Turistler Akın Etti!

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler ve yabancı turistler, Diyarbakır'ın tadını çıkardı. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 ayaklı minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve On Gözlü Köprü gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar, ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçiler hem kentin tarihi dokusunu keşfetti hem de yerel lezzetleri denedi.

Bursa’dan gelen bir vatandaş, kentin çok kalabalık olduğunu belirterek, “Bursa’dan geliyoruz. Çok güzel bir şehir ve insanları da çok iyi... Bursa’da bu kadar yoğunluğa alışık değiliz. Burası gerçekten kalabalık. 5 günlüğüne geldik. Mardin’e de ardından Şanlıurfa’ya daha sonra Bursa’ya gideceğiz” dedi.