Haberler
Yaşam
İslam Aleminin 5'inci Harem-i Şerifi'ne Ev Sahipliği Yapıyor: Tarihi İlçeye Yerli Yabancı Turistler Akın Etti!

İslam Aleminin 5'inci Harem-i Şerifi'ne Ev Sahipliği Yapıyor: Tarihi İlçeye Yerli Yabancı Turistler Akın Etti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 21:04
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilenler tarihi ve turistik yerlere akın etti. Yeni yerler görmek, yeni deneyimler yaşamak isteyenler Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Diyarbakır da dokuz günlük bayram tatilinde hem yerli hem de yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. 

Turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi, fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluştu.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler ve yabancı turistler, Diyarbakır'ın tadını çıkardı. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 ayaklı minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve On Gözlü Köprü gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar, ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçiler hem kentin tarihi dokusunu keşfetti hem de yerel lezzetleri denedi. 

Bursa’dan gelen bir vatandaş, kentin çok kalabalık olduğunu belirterek, “Bursa’dan geliyoruz. Çok güzel bir şehir ve insanları da çok iyi... Bursa’da bu kadar yoğunluğa alışık değiliz. Burası gerçekten kalabalık. 5 günlüğüne geldik. Mardin’e de ardından Şanlıurfa’ya daha sonra Bursa’ya gideceğiz” dedi.

Turizm polisleri, kente gelen turistlere 7 dilde hizmet veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hizmet sunuyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, özellikle Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi noktalarda görev yapan ekipler, ziyaretçileri karşılayıp yönlendirme, bilgilendirme ve güvenlik hizmeti veriyor.

Ankara'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan Diyarbakır'ı keşfetmeye gelenler kenti ne kadar sevdiklerini belirtiyor. Elbette evlerine de eli boş dönmüyorlar. Tarihi çarşılarda satılan hediyelik eşyalar, yöresel ürünler, turistler tarafından tercih ediliyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
