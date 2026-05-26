Haberler
Yaşam
NASA Resmen Duyurdu: Ay'da Kalıcı Üs Kuruluyor, 6 Yıl Sonra Ay'da Yaşayacağız!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 23:31
NASA, Ay'da kalıcı ve sürdürülebilir bir insan varlığını kurmak için harekete geçiyor. Yenilikçi teknolojileri kullanan NASA, Ay'da kalıcı üs kurma projesini resmen duyurdu. Bu proje, insanlığı Mars'a götürecek projenin başlangıcı olarak görülüyor.

2032 yılında Ay'da kalıcı insan yerleşimine başlanması planlanıyor.

Hazırlanın, 2032'de Ay'da yaşayacağız!

NASA, Artemis programı kapsamında Ay'ın Güney Kutbu'nda kalıcı bir Ay Üssü için planlarını tüm dünyaya açıkladı. Bu proje, insanlığın Ay'daki ilk uzun vadeli varlığını kurmayı hedefliyor. Ay'daki kalıcı üssün maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu açıklandı.

Ay'da kalıcı üssün üç farklı aşamada kurulacağı duyuruldu. Bu aşamalar ise aşağıdaki gibi olacak:

Birinci Aşama (2026–2029): Deney ve Öğrenme Aşaması

NASA, gelecekteki astronot görevleri öncesinde yüzey operasyonlarını hazırlamak, teknolojileri test etmek ve ayın Güney Kutbu bölgesini keşfetmek için hızlı bir dizi robotik görevi başlatacak:

  • Ay'da 25'ten fazla görev gerçekleştirilecek.

  • Uzun ay gecelerine dayanıklı şekilde tasarlanmış güç, navigasyon, iletişim ve nükleer radyoizotop ısıtıcı ünitesi teknolojileri gerçekleştirilecek.

İkinci Aşama (2029–2032): Erken Yerleşim 

2029'a kadar NASA, yarı kalıcı altyapıyı monte etmeye ve erken yerleşim ile lojistik operasyonlarını başlatmaya geçiş yapacak:

• Ayın Güney Kutbu'nda güvenilir bağlantı sağlamak için geliştirilmiş yüzeyden yörüngeye iletişim ağları kurulacak.

• Düşük, orta ve ağır sınıf kargo iniş araçları kullanılarak en fazla 24 inişle 60 tona kadar kargo teslimatı yapılacak.

Üçüncü Aşama (2032 ve Ötesi): Sürdürülebilir İnsan Varlığı 

Bu aşamada kalıcı insan varlığı sağlanacak.

• Mürettebat yaşamı ve operasyonları için geniş iç mekana sahip yarı kalıcı yerleşim modülleri kurulacak.

• Alışveriş merkezleri, güç sistemleri, lojistik operasyonları ve büyük bilim üsleri geliştirilecek.

Ay yüzeyinde kullanılacak insanlı araçlar ise bu şekilde tanıtıldı:

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
