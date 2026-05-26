Uzmanlara Göre El Yazısı Beyin Sağlığı Hakkında Önemli Bir İpucu Veriyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 20:48
Portekiz'de bir grup yaşlı üzerinde yazma testleri düzenlendi. Testlerin sonucunda, bilim insanları yazma biçimleriyle beyin sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu buldu.

El yazımız, beyin sağlığımız hakkında önemli bilgiler veriyor.

BBC'nin aktardığı habere göre, Portekiz'deki Évora Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Araştırmaya yaşları 62 ile 92 arasında değişen ve 38'ine daha önce bir tür bilişsel bozukluk teşhisi konulmuş 58 huzurevi sakini dahil edildi. Katılımcılar, dijital kalem ve tablet kullanarak iki tür görev gerçekleştirdiler.

İlk test, yetişkinlere 20 saniye içinde ya 10 yatay çizgi ya da en az 10 nokta çizmeleri gereken basit bir kalem kontrolü testiydi. Bu testler, bilişsel bozuklukla ilgili bir bağlantı göstermedi.

Ancak daha sonra bilim insanları katılımcılardan bir karttan bir cümleyi kopyalamalarını ve kendilerine dikte edilirken karmaşık bir cümleyi yazmalarını istediler.

Bu sefer bilim insanları, belirgin farklılıklar gözlemledi. Özellikle üç belirleyici faktör öne çıktı: harflerin dikey boyutu, katılımcıların yazmaya başlama zamanı ve görevi tamamlamaları için geçen süre.

Çalışmanın kıdemli yazarı yardımcı doçent Dr. Ana Rita Matias 'Yazmak sadece bir motor aktivite değil; beynin içine açılan bir penceredir' diyor.

'Bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerin, el yazısı hareketlerinin zamanlaması ve organizasyonunda belirgin farklılıklar sergilediğini tespit ettik.'

Uzmanlara göre, el yazısı motor kontrolü, duyusal bilgilerin (işitilen veya okunan) yorumlanması ve sayfadaki hareketin düzenlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli bilişsel süreçleri içeriyor. Bu nedenle, el yazısı bilişsel gerilemenin bir göstergesi olarak kullanılabilir.

Ekip, yazma görevlerinin bilişsel gerilemeyi tespit etmek için pratik, uygun maliyetli bir yöntem olarak kullanılabileceğini umuyor.

Ancak, doktor muayenehanelerine getirilmeden önce, daha geniş ve daha çeşitli popülasyonlarla yapılacak uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
