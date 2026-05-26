Uzmanlara Göre El Yazısı Beyin Sağlığı Hakkında Önemli Bir İpucu Veriyor!

BBC'nin aktardığı habere göre, Portekiz'deki Évora Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Araştırmaya yaşları 62 ile 92 arasında değişen ve 38'ine daha önce bir tür bilişsel bozukluk teşhisi konulmuş 58 huzurevi sakini dahil edildi. Katılımcılar, dijital kalem ve tablet kullanarak iki tür görev gerçekleştirdiler.

İlk test, yetişkinlere 20 saniye içinde ya 10 yatay çizgi ya da en az 10 nokta çizmeleri gereken basit bir kalem kontrolü testiydi. Bu testler, bilişsel bozuklukla ilgili bir bağlantı göstermedi.

Ancak daha sonra bilim insanları katılımcılardan bir karttan bir cümleyi kopyalamalarını ve kendilerine dikte edilirken karmaşık bir cümleyi yazmalarını istediler.

Bu sefer bilim insanları, belirgin farklılıklar gözlemledi. Özellikle üç belirleyici faktör öne çıktı: harflerin dikey boyutu, katılımcıların yazmaya başlama zamanı ve görevi tamamlamaları için geçen süre.