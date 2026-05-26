Türkiye'nin Saklı Cenneti Dünyanın En İyi Yemek Yerlerinden Biri Seçildi

Yapılan incelemede, antik çağlarda Tenedos adıyla bilinen ve Homeros'un İlyada Destanı'nda da geçen Bozcaada'nın tarihi birikiminin günümüz mutfağına yansıdığı belirtildi. Türk ve Rum kültürlerinin izlerini taşıyan ada mutfağında yerel otlar, deniz ürünleri, geleneksel börekler ve özgün Ege tarifleri öne çıkıyor.

Adanın meze kültürü, yerel üretimle hazırlanan reçeller ve Ege'nin ortak gastronomi mirasını yansıtan lezzetler de haberde geniş yer buldu.

Dar sokakları, eski Rum evleri, leziz deniz ürünleri, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi deniziyle Bozcaada, ülkemizin en sevilen yerlerinden biri. Pek çok kişinin tercihi olan Bozcaada, artık dünya basınında da dikkat çekmeye başladı.