article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin Saklı Cenneti Dünyanın En İyi Yemek Yerlerinden Biri Seçildi

Türkiye'nin Saklı Cenneti Dünyanın En İyi Yemek Yerlerinden Biri Seçildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 17:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

National Geographic, 2026 yılı için 'Dünyanın en iyi 15 yemek destinasyonu' listesini hazırladı. Dünyanın farklı bölgelerinden yalnızca 15 destinasyonun seçildiği listeye, Türkiye'den ise Bozcaada seçildi!

Bozcaada; köklü mutfak kültürü, yerel üretim ağı ve özgün ada yaşamıyla listenin dikkat çeken rotalarından biri oldu. Bakir koylarıyla 'saklı cennet' olarak bilinen Bozcaada, yıllardır görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

National Geographic, 2026'nın en iyi yemek rotalarını listeledi.

National Geographic, 2026'nın en iyi yemek rotalarını listeledi.

Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 2026 yılı için hazırladığı '15 of the Best Places in the World for Food Right Now' (Şu Anda Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer) listesini yayınladı. Listeye, tüm dünyadan yalnızca 15 rotaya seçildi.

Türkiye'den listeye girmeyi başaran tek yer ise Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada oldu. Bozcaada; köklü mutfak kültürü, yerel üretim ağı ve özgün ada yaşamıyla listenin dikkat çeken rotalarından biri oldu. National Geographic, Bozcaada hakkındaki yazısında 'Türkiye'nin gözlerden uzak gastronomi hazinelerinden biri' ifadelerine yer verdi.

Bozcaada, yalnızca bir tatil rotası olarak değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi ve kültür merkezi olarak görülüyor.

Bozcaada, yalnızca bir tatil rotası olarak değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi ve kültür merkezi olarak görülüyor.

Yapılan incelemede, antik çağlarda Tenedos adıyla bilinen ve Homeros'un İlyada Destanı'nda da geçen Bozcaada'nın tarihi birikiminin günümüz mutfağına yansıdığı belirtildi. Türk ve Rum kültürlerinin izlerini taşıyan ada mutfağında yerel otlar, deniz ürünleri, geleneksel börekler ve özgün Ege tarifleri öne çıkıyor.

Adanın meze kültürü, yerel üretimle hazırlanan reçeller ve Ege'nin ortak gastronomi mirasını yansıtan lezzetler de haberde geniş yer buldu.

Dar sokakları, eski Rum evleri, leziz deniz ürünleri, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi deniziyle Bozcaada, ülkemizin en sevilen yerlerinden biri. Pek çok kişinin tercihi olan Bozcaada, artık dünya basınında da dikkat çekmeye başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın