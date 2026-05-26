Kavurma Yaparken En Sık Yapılan 5 Hata

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 15:43
Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte Türk mutfağının başrol oyuncusu olan geleneksel bayram kavurması için mutfaklarda hummalı bir hazırlık başladı. Ancak lokum gibi yumuşacık ve lezzetli bir kavurma yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Çoğu zaman en deneyimli aşçıların bile düştüğü bazı ufak hatalar, saatlerce uğraştığınız etin sert, kuru veya lezzetsiz olmasına neden olabiliyor.

Usta eti tencereye koyduğunuz andan servis tabağına alana kadar kavurma yaparken en sık yapılan 5 hata ve işin doğrusu...

1. Eti Yanlış Seçmek ve Dinlendirmeden Pişirmek

Kavurmanın kaderini belirleyen ilk adım et seçimidir. Sinirli, sert veya temizlenmemiş etleri kullanmak yemeğin dokusunu tamamen bozar. İdeal bir kavurma için dana veya kuzunun yumuşak, az sinirli bölümleri tercih edilmeli; üzerindeki fazla sinir ve yağlar mutlaka temizlenmelidir.

En büyük hatalardan biri de yeni kesilmiş sıcak eti hemen tencereye almaktır. Doğru şekilde dinlendirilmeyen et, pişirme sürecinde kasılarak sert bir doku oluşturur.

2. Yanlış Isı Ayarı: Tencereyi Ateşe Boğmayın

Isı kontrolü kavurmanın altın kuralıdır. Eti bir anda çok yüksek ateşe maruz bırakırsanız dışı hızla yanarken içi çiğ ve sert kalır. Tam tersi, çok kısık ateşte pişirmek de etin suyunu erkenden salmasına ve lezzetini kaybetmesine neden olur.

  • Doğrusu: Tencereyi orta-yüksek ateşte iyice ısıttıktan sonra eti içine atmalı ve kontrollü bir ısı ayarıyla pişmeye bırakmalısınız. Ayrıca pişerken tencerenin kapağını sürekli açmak buhar dengesini bozarak etin eşit pişmesini engeller.

3. Eti Sürekli Karıştırmak (Mühürleme Hatası)

Tencerenin başında durup eti durmaksızın karıştırmak, kavurmaya yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Sürekli karıştırma eylemi, etin dış yüzeyinin kapanmasını yani mühürlenmesini engeller. Mühürlenmeyen et, tüm lezzetli suyunu dışarı bırakır ve kurur.

  • Doğrusu: Eti tencereye aldıktan sonra kendi halinde mühürlenmesine izin verilmeli, ardından sadece aralıklı ve kontrollü şekilde karıştırılmalıdır.

4. Tuz ve Baharatı En Başta Eklemek

'Yemeğin tuzu baştan atılır' kuralı kavurma için geçerli değildir. Tuzu pişirme sürecinin başında eklemek, etin suyunu vaktinden önce salmasına ve kayış gibi sertleşmesine yol açar. Benzer şekilde baharatları da çok erken eklemek, uzun pişme süresinde yanarak yemeğe acı bir tat verebilir.

  • Doğrusu: Tuz ve baharatlar, et tamamen yumuşayıp pişmeye yakınken, yani son aşamada tencereye ilave edilmelidir.

5. Pişer Pişmez Hemen Servis Etmek

Kavurma piştiği an sabırsız davranıp hemen tabağa almak yapılan son büyük hatadır. Ateşten yeni inen et dinlendirilmeden kesilir veya servis edilirse, içindeki tüm özsu dışarı akar. Bu da yemeğin lezzet ve yumuşaklık kaybı yaşaması demektir.

  • Doğrusu: Kavurma piştikten sonra tencerenin kapağı kapalı şekilde birkaç dakika kendi halinde dinlendirilmelidir. Bu sürede et, saldığı suyu yeniden içine çekerek lokum kıvamına gelecektir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
