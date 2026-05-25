A Milli Takım Oyuncusu Ozan Kabak: "İnanılmaz Bir Kürtçe Müzik Fanıyım"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
A Milli Takım oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyiyor. Kabak, KAFA Sports YouTube kanalına konuk oldu ve 'Ozan Kabak ile Almanya'da 1 Gün' videosu yayınlandı. Ozan Kabak, yaşadığı şehirden, futbol kariyerinden ve ilgi alanlarından bahsetti.

Sevdiği müzik türleri sorulan Ozan Kabak 'İnanılmaz bir Kürtçe müzik fanıyım. Ben Mardinliyim. Küçüklükten beri bizim evde Kürtçe müzik çalar.' dedi.

Ozan Kabak, Heiddelberg şehrini, futbol kariyerini ve hobilerini anlattı.

KAFA Sports'un konuğu olan Ozan Kabak, Heiddelberg şehrinden 'Doğası çok güzel. Küçük bir şehir aslında. 200.000 nüfusu var. Yani benim için gerçekten hayatıma etki eden bir şehir. 4 senedir buradayım. Onun dışında da mutlu bir hayatım var abi burada.' diyerek anlattı.

Hobilerini, boş vakitlerinde neler yaptığını anlatan Ozan Kabak 'Ne tarz müzikler seversin?' sorusuna ise 'İnanılmaz bir Kürtçe müzik fanıyım. Ben Mardinliyim. Küçüklükten beri bizim evde Kürtçe müzik çalar. Repertuarım çok geniş...' cevabını verdi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
