Türklerin Deveye Bindiği Efsanesine Kapak Niteliğinde Cevap Veren Boran Kuzum Alkış Topladı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 13:44
Türk sinema ve dizi sektörünün başarılı oyuncularından Boran Kuzum, rol aldığı yeni projelerle uluslararası arenada adından söz ettirirken, katıldığı bir programda verdiği yanıtlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Batı dünyasında Türk kültürüne dair süregelen bazı kalıplaşmış önyargılara ve yanlış inanışlara getirdiği samimi ve net eleştiri, sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış topladı.

Son dönemde küresel çapta ses getiren "Big Mistakes" dizisinde rol alarak uluslararası oyunculuk kariyerinde büyük bir adım atan Boran Kuzum, bir programda soruları yanıtladı.

Programın en dikkat çeken anı ise ünlü oyuncuya yöneltilen, 'Artık tarihe karışması gereken en büyük şehir efsanesi hangisi?' sorusu oldu. Yabancı medyanın Türkiye ve Türk kültürüne dair en çok ürettiği klişelerden birine parmak basan Boran Kuzum, bu soruya esprili ama bir o kadar da net bir yanıt verdi:

'Türklerin deveye bindiği efsanesi. Bizim devemiz yok. WTF?'

Oyuncunun bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Röportajın devamında Türkiye ve Hollywood kıyaslamalarına da değinen genç oyuncu, ülkesinin kültürünü öne çıkaran yanıtlar vermeye devam etti.

  • Soru: 'Türkiye, Hollywood'dan neyi daha iyi yapıyor?'

  • Boran Kuzum: 'Kesinlikle yemekleri.'

  • Soru: 'Hangi Türk yemeği dünyada daha çok bilinmeli?'

  • Boran Kuzum: 'Mantı.'

  • Soru: “Peki Hollywood, Türkiye'den neyi daha iyi yapıyor?”

  • Boran Kuzum: “Bu soruyu pas geçiyorum.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
