Evi Toprakla Soğuttu: Evinin Altına Kurduğu Sistemle Klima Kullanmayı Bıraktı
Güney Amerikalı bir içerik üreticisi, tam dört yıl boyunca evinin bahçesinde adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışarak devasa hendekler açtı. Çevresindekiler onun kanalizasyon ya da altyapı hattı döşediğini düşünüyordu; ancak o, dünyayı değiştirebilecek pasif bir iklimlendirme sisteminin temelini atıyordu. 2022 yılında başlayan ve 2026 yılında tamamen tamamlanan bu sistem; kompresör, soğutucu gaz veya dış mekan motoru olmadan evdeki odaları buz gibi soğutmayı başardı.
Bu dahice projenin arkasında çok basit bir fiziksel gerçek yatıyor: Toprağın 1,5 ila 3 metre altındaki sıcaklık, yüzeydeki hava durumundan etkilenmez ve her zaman sabit kalır.
Geleneksel klimalar yüksek elektrik tüketen kompresörler ve çevreye zararlı gazlarla çalışırken, bu sistemde bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmuyor.
Bu sistemi kurmanın en zorlu kısmı lojistik ve işçilik süreci.
Uzmanlar, binaları "net sıfır enerji" kullanımına yaklaştıran bu harika teknolojinin, performans belirsizlikleri ve mühendislerin sisteme aşina olmaması nedeniyle modern inşaat sektöründe hak ettiği değeri henüz görmediğini belirtiyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
