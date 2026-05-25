Gazeteci Sinan Burhan Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Kişilik "İhraç" Listesi Sızdı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 07:18 Son Güncelleme: 25.05.2026 - 09:41
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' tartışmalarıyla yükselen tansiyon, kulislere düşen yeni bir iddiayla zirveye tırmandı. Gazeteci Sinan Burhan, mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan olarak CHP’ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında partinin önde gelen milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişilik bir ihraç listesi hazırladığını öne sürdü.

10 kişilik ihraç listesindeki isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek 'Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki siyasi hareketlilik, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir kırılma noktasına doğru ilerliyor.

Parti tabanında ve yönetim kademesinde suların bir türlü durulmadığı bu süreçte, Ankara kulislerine bomba gibi düşen son bilgi Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesinden geldi. Gazeteci Sinan Burhan'ın paylaştığı  duyuma göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bazı milletvekillerini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmek için hazırlık yapıyor.

Siyaset gündemini sarsan bu hazırlığın perde arkasında ise oldukça ağır gerekçeler yatıyor. Parti içi güç savaşlarını çok farklı bir boyuta taşıyacağı tahmin edilen bu hamlenin sadece siyasi bir ayrılıktan ibaret olmadığı belirtiliyor. Burhan'ın edindiği bilgilere göre, söz konusu isimlerin disipline sevk edilme nedenleri arasında yolsuzluk, usulsüzlük ve hakaret gibi doğrudan şahısları hedef alan çok ciddi suçlamalar bulunuyor.

Peki, Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı iddia edilen bu listede kimler yer alıyor?

Kulislerden sızan ve kamuoyuna yansıyan o on kişilik grupta, parti politikalarında aktif rol oynayan çok tanıdık simalar dikkat çekiyor.

Sinan Burhan'ın listede olduğunu iddia ettiği isimler şöyle: 

1. Ali Mahir Başarır

2. Veli Ağbaba

3. Burhanettin Bulut

4. Umut Akdoğan

5. Taşkın Özer

6. Özgür Karabat

7. Adnan Beker

8. Cemal Enginyurt

9. Gökhan Zeybek

10. Ümit Dikbayır

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, 'Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!' ifadelerini kullandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
