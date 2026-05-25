Gazeteci Sinan Burhan Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Kişilik "İhraç" Listesi Sızdı

Parti tabanında ve yönetim kademesinde suların bir türlü durulmadığı bu süreçte, Ankara kulislerine bomba gibi düşen son bilgi Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesinden geldi. Gazeteci Sinan Burhan'ın paylaştığı duyuma göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bazı milletvekillerini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmek için hazırlık yapıyor.

Siyaset gündemini sarsan bu hazırlığın perde arkasında ise oldukça ağır gerekçeler yatıyor. Parti içi güç savaşlarını çok farklı bir boyuta taşıyacağı tahmin edilen bu hamlenin sadece siyasi bir ayrılıktan ibaret olmadığı belirtiliyor. Burhan'ın edindiği bilgilere göre, söz konusu isimlerin disipline sevk edilme nedenleri arasında yolsuzluk, usulsüzlük ve hakaret gibi doğrudan şahısları hedef alan çok ciddi suçlamalar bulunuyor.