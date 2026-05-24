Haberler
Gündem
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Başvurarak Parti Merkezine Müdahale Talebinde Bulundu

Hakan Karakoca
24.05.2026 - 10:40
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne CHP avukatı sıfatıyla dilekçe verdi.

Başvuruda, 'Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.' ifadelerine yer verildi.

Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu da mahkeme kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu cephesinden Emniyet Müdürlüğü'ne iki dilekçe verildi.

Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe sundu.

Dilekçelerde, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır.' ifadelerine yer veren Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden bazı adımların atılmasını istedi.

Başvuruda, 'Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.' denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partililere mutlak butlan kararına uyulması konusunda ricada bulundu. 

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.'

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun avukatının dilekçesi sonrası harekete geçtiğini açıkladı.

Kriz sabah saatlerinde başlamıştı.

İstinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararının ardından, CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceğine yönelik iddialar Ankara’da tansiyonu yükseltti. Sabah saatlerinde kararın tebliğ edileceği yönündeki söylentiler sonrası Genel Merkez bahçesinde bekleyen CHP yöneticileri ve partililer ile bina dışında Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren grup arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan arbede sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi’nin girişine geldi. Ancak söz konusu isimlerin bina içerisine alınmadığı öğrenildi.

İki taraf parti binası önünde karşı karşıya geldi.

CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceği iddiaları sonrası bina önünde gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grupla Genel Merkez’de nöbet tutan CHP’liler arasında arbede çıkarken, bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Genel Merkez’in dış kapısına “Kayyuma darbeye geçit yok” pankartı asılırken, bahçedeki partililer “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganları attı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile bazı milletvekillerinin binaya girişine izin verilmezken, Özgür Özel’e destek veren bazı milletvekilleri demir parmaklıklardan tırmanarak Genel Merkez’e girdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın