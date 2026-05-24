Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Başvurarak Parti Merkezine Müdahale Talebinde Bulundu

Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe sundu.

Dilekçelerde, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır.' ifadelerine yer veren Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden bazı adımların atılmasını istedi.

Başvuruda, 'Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.' denildi.