Bir Tıp Öğrencisi Dizilerdeki Ameliyat İzleme Odalarıyla Gerçek Ameliyat İzleme Koşullarını Karşılaştırdı

Televizyon ekranlarında izlediğimiz medikal diziler, hastane ortamını her zaman devasa teknolojik imkanlar, ultra lüks dinlenme alanları ve neredeyse bir sinema salonunu andıran ameliyat izleme odalarıyla yansıtır. Seyirciler de tıp öğrencilerinin ya da uzman doktorların operasyonları dev camların arkasından, ellerinde kahveleriyle büyük bir konfor içinde izlediğini düşünür. Ancak hastanelerin gerçek işleyişi ve mimari yapıları, ekranlara yansıtılan bu büyüleyici atmosferden çok daha farklıdır. Kurgusal dünyanın yarattığı bu algı, gerçek hastane koridorlarına ve ameliyathanelerine girildiği an yerini bambaşka bir realiteye bırakır.
Tıp fakültesi öğrencisi 'eminlogger' dizilerdeki ameliyat izleme odalarıyla gerçekte ameliyatları nasıl izlediklerini karşılaştırdı. Görüntüler özellikle hastane dizisi izlemeyi sevenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Peki, dizilerde gördüğümüz o konforlu, geniş pencereli ameliyat izleme odaları gerçek hastanelerde ve ameliyathanelerde neden yok?
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın