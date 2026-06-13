article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Tıp Öğrencisi Dizilerdeki Ameliyat İzleme Odalarıyla Gerçek Ameliyat İzleme Koşullarını Karşılaştırdı

Bir Tıp Öğrencisi Dizilerdeki Ameliyat İzleme Odalarıyla Gerçek Ameliyat İzleme Koşullarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 19:42

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ekranlarında izlediğimiz medikal diziler, hastane ortamını her zaman devasa teknolojik imkanlar, ultra lüks dinlenme alanları ve neredeyse bir sinema salonunu andıran ameliyat izleme odalarıyla yansıtır. Seyirciler de tıp öğrencilerinin ya da uzman doktorların operasyonları dev camların arkasından, ellerinde kahveleriyle büyük bir konfor içinde izlediğini düşünür. Ancak hastanelerin gerçek işleyişi ve mimari yapıları, ekranlara yansıtılan bu büyüleyici atmosferden çok daha farklıdır. Kurgusal dünyanın yarattığı bu algı, gerçek hastane koridorlarına ve ameliyathanelerine girildiği an yerini bambaşka bir realiteye bırakır.

Tıp fakültesi öğrencisi 'eminlogger' dizilerdeki ameliyat izleme odalarıyla gerçekte ameliyatları nasıl izlediklerini karşılaştırdı. Görüntüler özellikle hastane dizisi izlemeyi sevenleri hayal kırıklığına uğrattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, dizilerde gördüğümüz o konforlu, geniş pencereli ameliyat izleme odaları gerçek hastanelerde ve ameliyathanelerde neden yok?

Peki, dizilerde gördüğümüz o konforlu, geniş pencereli ameliyat izleme odaları gerçek hastanelerde ve ameliyathanelerde neden yok?

Aslında bu durum tamamen sterilizasyon kuralları ve hastane mimarisinin işlevselliği ile alakalıdır. Gerçek bir ameliyathanede en önemli kural, ortamın dışarıdan gelebilecek her türlü mikroptan ve tozdan tamamen izole edilmesidir. Dizilerde gösterilen devasa pencereli odalar, hem temizlik açısından büyük risk taşır hem de cerrahların dikkatini dağıtabilecek bir unsur oluşturur.

Gerçek hayatta bir ameliyatı yerinde öğrenmek zorunda olan tıp fakültesi öğrencileri ya da asistan hekimler, operasyonu izleyebilmek için ameliyat masasının hemen dibinde, cerrahi ekibin arkasında kendilerine bir boşluk bulmak zorundadır. Videoda da açıkça görüldüğü gibi, onlarca asistan ve öğrenci, steril alanı bozmadan operasyonu görebilmek için kelimenin tam anlamıyla üst üste yığılır. Operasyon saatlerce sürerken ne oturacak bir koltukları vardır ne de rahatça hareket edebilecekleri bir alanları bulunur. Üstelik ameliyathaneler, cihazların ısınmasını önlemek ve bakteri üremesini yavaşlatmak amacıyla her zaman oldukça soğuk tutulur. Bu buz gibi ortamda, saatlerce ayakta durarak operasyonun detaylarını yakalamaya çalışan tıp öğrencileri için süreç bir süre sonra fiziksel bir dayanıklılık testine dönüşür. İşte bu yüzden hastanede asistan olmak, ekrandaki görkemli hayatın aksine, yoğun bir sabır ve büyük bir adanmışlık gerektirir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın