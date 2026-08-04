article/comments
article/share
Haberler
Video
Arkadaşını Ayakkabısının Patenli Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Miniğin Oscarlık Performansı Gülümsetti

Arkadaşını Ayakkabısının Patenli Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Miniğin Oscarlık Performansı Gülümsetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 16:41 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 18:03

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocukların dünyası, yetişkinlerin hayal bile edemeyeceği kadar sınırsız, hesapsız ve saf. Çocukların akran etkileşimlerinde nesnelere yükledikleri anlamlar da yetişkinlerden çok farklı. Bazen aralarında doğan küçük bir rekabet, ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına neden olabiliyor. 

Parkta oyun oynarken başka bir çocuğun patenli ayakkabısını fark eden minik kız, harika bir taktiğe başvurdu. Kendi sıradan spor ayakkabısının da aslında 'patenli' olduğunu kanıtlamak adına sergilediği performans, annesi tarafından kaydedildi. 'Benimki de patenli' diyerek kendisinin de performansına sonuna kadar inandığı bu tatlı anlar, izleyenleri gülümsetti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Gel o kıza söyle"

"Gel o kıza söyle"

Çocuklar elbette gördükleri şeylere heves edebiliyor ve bazen heves ettikleri şey için ailelerini zor durumda da bırakabiliyorlar. Böyle durumlarda çocuğu hayal kırıklığına uğratmadan ama bir yandan da kıskançlık krizine sebep olmadan durumu çözmek gerekiyor. Çocuğun bu masum ikna çabasını sert bir şekilde 'Hayır, senin ayakkabında tekerlek yok, yalan söyleme' diyerek düzeltmek yerine, onun oyununa kısmen katılarak veya esprili bir dille uyum sağlamak öz güven gelişimi için çok daha sağlıklı. Başka bir çocukta görülen nesneye aşırı odaklanıldığında, çocuğa kendi sahip olduğu eşyaların olumlu yönlerini hatırlatmak ve empati kurmasını sağlamak en doğru yöntem.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın