Arkadaşını Ayakkabısının Patenli Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Miniğin Oscarlık Performansı Gülümsetti

Çocukların dünyası, yetişkinlerin hayal bile edemeyeceği kadar sınırsız, hesapsız ve saf. Çocukların akran etkileşimlerinde nesnelere yükledikleri anlamlar da yetişkinlerden çok farklı. Bazen aralarında doğan küçük bir rekabet, ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına neden olabiliyor.

Parkta oyun oynarken başka bir çocuğun patenli ayakkabısını fark eden minik kız, harika bir taktiğe başvurdu. Kendi sıradan spor ayakkabısının da aslında 'patenli' olduğunu kanıtlamak adına sergilediği performans, annesi tarafından kaydedildi. 'Benimki de patenli' diyerek kendisinin de performansına sonuna kadar inandığı bu tatlı anlar, izleyenleri gülümsetti.

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