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34 Yıl Sonra Çocuk Sahibi Olan Çift İkizleriyle Anıtkabir’i Ziyaret Etti

34 Yıl Sonra Çocuk Sahibi Olan Çift İkizleriyle Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:48
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Tam 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kuran çift, gördükleri tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kızlarına kavuştu. Uzun zamandır gitmek istedikleri Anıtkabir’i çocuklarıyla birlikte ziyaret eden ailenin mutluluğu, çekilen hatıra fotoğrafına yansıdı.

Kaynak: Zeynep Öğretmen

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34 yıllık bekleyiş tüp bebek tedavisiyle sona erdi

34 yıllık bekleyiş tüp bebek tedavisiyle sona erdi

Uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için tedavi gören çift, karşılaştıkları zorluklara rağmen anne ve baba olma hayalinden vazgeçmedi. Tam 34 yıl süren bekleyiş, uygulanan tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kızlarının dünyaya gelmesiyle sona erdi.

Yıllardır özlemini duydukları çocuklarına kavuşan çift, hayatlarının en büyük mutluluklarından birini yaşadı. İkiz kızlarıyla yeni bir hayata başlayan anne ve baba, daha önce gerçekleştiremedikleri Anıtkabir ziyaretini artık çocuklarıyla birlikte yapmak istedi.

Anıtkabir’i çocuklarıyla ziyaret ettiler

Anıtkabir’i çocuklarıyla ziyaret ettiler

Yıllardır gitmeyi planladıkları Anıtkabir’i bu kez kızlarıyla birlikte ziyaret eden anne ve baba, çocuklarıyla alanı gezdi. Ailece gerçekleştirilen ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Çift, Anıtkabir’de ikiz kızlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece 34 yıl boyunca kurdukları aile hayaliyle uzun zamandır yapmak istedikleri Anıtkabir ziyaretini aynı karede buluşturdular.

Çiftin Anıtkabir ziyaretindeki videosuna buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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