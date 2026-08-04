34 Yıl Sonra Çocuk Sahibi Olan Çift İkizleriyle Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için tedavi gören çift, karşılaştıkları zorluklara rağmen anne ve baba olma hayalinden vazgeçmedi. Tam 34 yıl süren bekleyiş, uygulanan tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kızlarının dünyaya gelmesiyle sona erdi.

Yıllardır özlemini duydukları çocuklarına kavuşan çift, hayatlarının en büyük mutluluklarından birini yaşadı. İkiz kızlarıyla yeni bir hayata başlayan anne ve baba, daha önce gerçekleştiremedikleri Anıtkabir ziyaretini artık çocuklarıyla birlikte yapmak istedi.