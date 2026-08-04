34 Yıl Sonra Çocuk Sahibi Olan Çift İkizleriyle Anıtkabir’i Ziyaret Etti
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Tam 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kuran çift, gördükleri tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kızlarına kavuştu. Uzun zamandır gitmek istedikleri Anıtkabir’i çocuklarıyla birlikte ziyaret eden ailenin mutluluğu, çekilen hatıra fotoğrafına yansıdı.
Kaynak: Zeynep Öğretmen
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34 yıllık bekleyiş tüp bebek tedavisiyle sona erdi
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Anıtkabir’i çocuklarıyla ziyaret ettiler
Çiftin Anıtkabir ziyaretindeki videosuna buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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