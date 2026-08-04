Kişiliğine Göre Nasıl Bir Pastasın?
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Herkesin karakteri farklı olduğu gibi enerjisi de farklıdır. Kimisi dışarıdan sade görünür ama içine girdikçe şaşırtır, kimisi ilk bakışta bile dikkat çeker, kimisi ise bulunduğu her ortamın vazgeçilmezidir. Peki ya sen bir pasta olsaydın hangisi olurdun?
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Kişiliğine Göre Nasıl Bir Pastasın?
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