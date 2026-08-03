Damada 20 Milyon TL, Geline Kilolarca Altın Takıldı: Paralar Bavulla Taşındı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde paraları saymak için makine getirildi. Dakikalarca sayılan paralar bavullara konularak taşındı.
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Damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Paralar, bavulla taşındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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