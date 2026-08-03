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Damada 20 Milyon TL, Geline Kilolarca Altın Takıldı: Paralar Bavulla Taşındı

Damada 20 Milyon TL, Geline Kilolarca Altın Takıldı: Paralar Bavulla Taşındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 17:16
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Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde paraları saymak için makine getirildi. Dakikalarca sayılan paralar bavullara konularak taşındı.

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Damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Paralar, bavulla taşındı.

Damada 20 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Paralar, bavulla taşındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Şeğki (Şeyhanlı) aşiretine mensup iş insanı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı ve Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım’ın düğününde adeta rekor kırıldı. Düğünde paralar ve altınlar havada uçuştu. 

Damada yaklaşık 20 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğün alanına kurulan para sayma makinesi ile düğün sahipleri tarafından dakikalarca sayılan paralar, taşınmak üzere bavula dolduruldu.

Düğünden görüntüler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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