Güncel Maddi Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Hem Fakir Hem Komik Kişiler
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Para hemen hemen herkes için oldukça önemli. Parasız kalmak da insanı hem psikolojik hem de sosyolojik olarak olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bu sıkıntılı durumu komikliğe vuran pek çok kişi var ve bu kişiler soluğu çoğu zaman X'te alıyor. Bu da güncel maddi durumlarını temsilen paylaşanların paylaşımlarının etkileşimini yükseltiyor.
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İşte o kişiler:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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