Güncel Maddi Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Hem Fakir Hem Komik Kişiler

Para hemen hemen herkes için oldukça önemli. Parasız kalmak da insanı hem psikolojik hem de sosyolojik olarak olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bu sıkıntılı durumu komikliğe vuran pek çok kişi var ve bu kişiler soluğu çoğu zaman X'te alıyor. Bu da güncel maddi durumlarını temsilen paylaşanların paylaşımlarının etkileşimini yükseltiyor.