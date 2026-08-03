article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Güncel Maddi Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Hem Fakir Hem Komik Kişiler

Güncel Maddi Durumlarını Görsellerle Anlatarak Güldüren Hem Fakir Hem Komik Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.08.2026 - 16:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Para hemen hemen herkes için oldukça önemli. Parasız kalmak da insanı hem psikolojik hem de sosyolojik olarak olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bu sıkıntılı durumu komikliğe vuran pek çok kişi var ve bu kişiler soluğu çoğu zaman X'te alıyor. Bu da güncel maddi durumlarını temsilen paylaşanların paylaşımlarının etkileşimini yükseltiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o kişiler:

İşte o kişiler:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın